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南投明天萬安演習 警報響人車禁行…違者最高罰15萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

中部地區萬安47號演習明天（22日）登場，南投縣警察局提醒，該演習於明天下午1時30分至2時實施，屆時將發放演習警報，演習期間除了鐵路、國道上行駛中車輛正常行駛，其餘人車均依管制疏散避難，違者最高可處15萬元罰鍰。

南投縣政府警察局指出，今年年軍民聯合防空「萬安47號演習」中部地區將於明天下午1時30分至2時實施，南投縣也涵蓋其中，而本次演習將發放警報，國防部會發送簡訊至演習區域內所有行動電話，演習開始及結束均會發送訊息。

萬安演習期間，台鐵各班次列車仍可正常行駛，但下車旅客及接送親友須立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難；行駛於高速公路車輛同樣不予管制，但高速公路（快速道路）會於各交流道實施管制，下交流道後比照行人實施避難。

警方提醒，除了鐵路、國道行駛中車輛不予管制，其餘人車均需依演習規定進行疏散、避難及交通管制，建議民眾該時段盡量別出門，待在室內，演習時立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家）防空疏散避難設施或地下室，就近避難。

若無避難處所，請於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間內，採取避難姿勢，且關閉瓦斯及電源；大樓保全或住戶應主動開啟地下室車道的鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難；若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方，具掩蔽功能的處所進行避難。

警方重申呼籲，演習警報發放時，建物內應熄燈並關閉門窗，路上人車應聽從警察及民防執勤人員引導，或運用手機「警政服務APP」導航進入附近有黃色「防空避難設備」標誌牌處所避難，不可在街上、戶外或防空避難處所附近徘徊觀望。

南投縣政府警察局提醒，演習期間如不配合警察及民防人員指（引）導進行疏散避難或違反相關管制規定者，可依「民防法」第21條及第25條規定，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

南投縣萬安47號演習明天（22日）下午1時30分至下午2時登場，人車均依管制疏散避難，違者最高可處15萬元罰鍰。圖／南投縣警察局提供
南投縣萬安47號演習明天（22日）下午1時30分至下午2時登場，人車均依管制疏散避難，違者最高可處15萬元罰鍰。圖／南投縣警察局提供

南投縣 萬安演習 警察

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