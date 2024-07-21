宜縣礁溪鄉金紙行大火 延燒9小時凌晨撲滅

宜蘭縣礁溪鄉三興巷某鐵皮屋金紙行昨天晚間發生火警，消防員到場時屋外雜物已全面燃燒，火勢延燒至鐵皮屋，消防局增派人車支援，歷經約9小時，今天凌晨近3時撲滅火勢。

宜蘭縣消防局指出，昨天晚間6時26分獲報後，立即派遣人車前往搶救，消防人員到場時，金紙行外堆放雜物已全面燃燒；昨天晚間7時10分，火勢延燒至屋內，現場不斷竄出大量濃煙，屋內不時傳出劈里啪啦聲響，疑似爆竹燃燒聲響，消防人員並以紅外線熱顯像儀空拍探勘倉庫內火點。

消防局表示，由於鐵皮屋受到燃燒軟化，裡頭貨架倒在鐵門上，消防局出動怪手到場協助破門，並陸續增派人車到場支援，火勢於昨天晚間10時53分受到控制，今天凌晨2時56分撲滅火勢。

消防局另調派大鋼牙重機具協助處理現場鋼筋，直到今天上午10時57分將殘火處理完畢，所幸無人傷亡。業者到場後，懷疑有人抽菸亂丟菸蒂才會釀禍。消防局指出，起火原因不明，正由消防局火災調查科調查。