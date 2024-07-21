影／妙齡女甫從桃園搬台中...報警尋車搞烏龍尷尬了

台中市陳姓女子在月初時騎車到西區繼光街商圈，取車時遍尋不到自己的機車，向警方報案，警員獲報後，根據陳女提供的資訊，展開「地毯式」搜尋，沿途尋找停車格內的機車，順利在繼光街、民權路找到機車，陳女看到機車，才尷尬想起，已將機車騎到該處停放卻忘記，還買好冰咖啡，希望替辛苦的警員消暑。

第一警分局西區所於9日下午5時許獲報，陳姓女子（29歲）稱機車在綠川西街附近「失蹤」，警員沈筱華隨即前往現場，準備通過監視器畫面判斷陳女的行駛路線，但因陳女過於驚慌，加上剛從桃園搬回台中，車牌號碼及最後一次停車位置都不清楚。

警員見狀，以土法煉鋼的展開「地毯式」搜尋，沿著西區綠川西街、居仁街等處周遭，尋找路邊停車格，順利在西區繼光街、民權路咖啡館前找回陳女機車。

陳女見到機車，才回想起，以為自己停車在綠川西街、居仁街，忘記自己已把機車騎到繼光街、民權路，也趕緊到咖啡店內購買咖啡，要為警員解渴消暑。