快訊

美兩大黨「換登」共識都是她！川普遇刺前擬好換人打擊對策曝光

遇高溫容易讓藥品變質失效 專家揭這幾種藥應妥善保存要領

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

獨／台中市3歲男童20％燒燙傷送醫...警追查一物釀禍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在18日下午獲報，西區華美街一間民宅傳出有男童燒燙傷的意外，救護人員到場檢傷，發現男童全身有20％的二度燒燙傷面積，經送往中國醫藥大學附設醫院急救，需住院觀察，警方獲報到場調查，男童當時與祖父在住處，疑因貪玩亂跑，打翻熱水瓶釀禍。

經查，第一警分局在18日下午5時許，接獲消防局通報，西區華美街民宅有3歲男童全身有20％面積的燒燙傷，送醫住院治療。

警方到場調查，發現案發時，男童與祖父都在住處，當時男童祖父燒好開水，但疑因男童貪玩、亂跑，不慎翻倒熱水瓶，才會導致身體有大面積燒燙傷，經住院治療後，無生命危險。

第一警分局在獲報此案後，後續將釐清是否有家暴疑慮，經兒少通報系統轉知社會局後，協助前往關懷。

台中市消防局在18日獲報，3歲男童全身有20％燒燙傷送醫。圖／本報資料照
台中市消防局在18日獲報，3歲男童全身有20％燒燙傷送醫。圖／本報資料照

台中市 家暴

延伸閱讀

影／剛拿駕照出遊台中 在北區崇德路翻車4人傷

影／桃園大溪晚間鐵皮民宅大火 救出受困1婦人燒燙傷

影／駕駛稱精神不濟恍神釀禍！男子駕Defender撞壞苗栗五叉路口號誌控制箱

台中霧峰工業區傍晚傳工廠火警 1男子燒燙傷、嗆傷送醫

相關新聞

獨／台中市3歲男童20％燒燙傷送醫...警追查一物釀禍

台中市消防局在18日下午獲報，西區華美街一間民宅傳出有男童燒燙傷的意外，救護人員到場檢傷，發現男童全身有20％的二度燒燙...

高雄19歲女駕駛撞電桿車卡排水溝 和友人驚魂狼狽爬出

19歲吳姓女子今凌晨3時49分許駕車搭載曾姓男子，行經高雄市大寮區河堤路三段欲左轉華中南路，突失控自撞電線桿後衝進排水溝...

影／國三苗栗西湖路段 遊覽車司機昏迷送醫不治

國道三號北上137公里苗栗西湖路段 ，今天清晨6點多突然有一輛遊覽車失控撞上內側護欄後停在中、內線車道，警方據報趕到現場...

不是警察也可舉發違規！ 北市交通助理員抓違停、協助交管

不是警察也能開單？在路邊時常可見不是穿著警察制服與義交制服的人員，騎著警用機車穿梭大街小巷，或是在路邊指揮交通，明明不是...

分手男鬱卒看海意圖輕生 台中港猛男警勸阻救命

台中20多歲林姓男子因與女友分手後鬱鬱寡歡，今早開車到台中港看海散心，還喝酒澆愁，台中港務警察隊西碼頭中隊警員陳晉豪以經...

莽男和店家發生糾紛 砸壞火鍋店玻璃門遭法辦

台南市仁德區中正路段一家火鍋店，昨晚近8點發生毀損事件，謝姓男子疑因之前與店家發生糾紛，心生不滿，涉嫌持鐵鎚到店裡毀損後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。