獨／台中市3歲男童20％燒燙傷送醫...警追查一物釀禍

台中市消防局在18日下午獲報，西區華美街一間民宅傳出有男童燒燙傷的意外，救護人員到場檢傷，發現男童全身有20％的二度燒燙傷面積，經送往中國醫藥大學附設醫院急救，需住院觀察，警方獲報到場調查，男童當時與祖父在住處，疑因貪玩亂跑，打翻熱水瓶釀禍。

經查，第一警分局在18日下午5時許，接獲消防局通報，西區華美街民宅有3歲男童全身有20％面積的燒燙傷，送醫住院治療。

警方到場調查，發現案發時，男童與祖父都在住處，當時男童祖父燒好開水，但疑因男童貪玩、亂跑，不慎翻倒熱水瓶，才會導致身體有大面積燒燙傷，經住院治療後，無生命危險。