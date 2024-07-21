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高雄19歲女駕駛撞電桿車卡排水溝 和友人驚魂狼狽爬出
19歲吳姓女子今凌晨3時49分許駕車搭載曾姓男子，行經高雄市大寮區河堤路三段欲左轉華中南路，突失控自撞電線桿後衝進排水溝，車頭卡溝渠動彈不得，幸吳、曾2人僅受輕傷，自行從車中爬出，吳無酒駕行為，自述精神不濟釀禍。
林園警分局調查，吳姓女子當時駕車搭載友人曾姓男子（26歲）於今天凌晨3時49分許從河堤路三段北往南行駛至華中南路左轉時，車子突失控自撞電線桿後，車頭衝進排水溝，當場卡住動彈不得。
吳、曾二人命大，僅頭、手腳受輕傷，兩人自行從車中爬出，電線桿傾倒，幸未造成當地住戶停電。
警方獲報趕抵，吳聲稱當時精神不濟，過彎時未注意不慎撞上電線桿；警方對吳施以酒測，無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊分析釐清。
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