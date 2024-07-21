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影／台中百歲人瑞騎代步車猛衝樹叢...警查出真相解圍
台中市百歲的文姓老翁在上周被民眾看到，騎著電動代步車猛撞東區東光園路的樹叢，險象環生，警方獲報到場，發現文翁疑因老化，導致控制代步車的能力下降，警方擔心文翁發生危險，協助文翁返家，文翁妻子得知警方熱心，不斷致謝。
第三分局立德派出所警員廖子陽、曾郁嵐18日中午獲報，東區東光園路有名文姓老翁（100歲）騎乘電動代步車，在東光園路附近的園道橫衝直撞，數度衝撞園道的樹叢，擔心文翁發生危險。
警方到場關心，發現文翁雖有重聽，仍能說出自家地址，不過因有鄉音，警員另從文翁身上的證件確認住家位置，意外文翁已百歲高齡，判斷文翁應該是老化導致控制車輛能力不佳，才會騎車橫衝直撞。
警方與文翁透過紙筆溝通，要協助載送文翁返家，但文翁突然猛力倒車到道路上，讓警員嚇出一身冷汗。
警方將文翁平安送返住家後，文妻告知，早上已告知丈夫「不要亂跑」，但不知丈夫會耐不住性子，趁著她回診出門，一路騎車到3公里外的東區。
第三警分局提醒，民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，保障行車安全，出門前請檢查車輛狀況及電力是否充足，倘若在外遇到電力用罄的情況也不用慌張，可撥打110報警尋求協助。而民眾若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。
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