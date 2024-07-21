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影／台中兩男相約筏子溪旁療情傷？一個K盤掉地賴不掉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局近日前往轄內筏子溪一帶巡邏時，發現一輛轎車的乘客，見到警車警示燈靠近，馬上下車，警方起疑，前往盤查，宜姓駕駛辯稱，因為失戀所以與劉在該處散心，不過警方眼尖，在車旁發現一個K盤，二人都強調不是自己的，現場另外查獲K他命藥罐裝有少量K他命，全案依毒品危害防制條例裁罰。

第四警分局黎明所副所長黃思凱、周文彬16日執行防飆勤務，行經南屯區筏子東街二段、向上路三段路口時，發現一部停車熄火的轎車，一看到警車警示燈靠近，劉姓乘客倉皇下車，躲在車旁，引起員警的注意，上前盤查。

當員警一靠近劉姓乘客、宜姓駕駛時，即聞濃濃K他命氣味，面對員警的詢問，兩人神態自若喝著飲料，辯稱因為「失戀所以在這邊散心」。

但警方眼尖看到地面掉落K盤，二人都辯稱非自己的，但是警員又在轎車的另一側發現K他命藥罐（重4.9公克），眼見無法狡辯，二人同意配合警方返所採尿，另持有3級毒品部分，依毒品危害防制條例報請裁罰。

第四警分局長陳祥麟表示，警方對於犯罪行為絕不寬貸，秉持市長指示在台中有案必破、破得快的決心，籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以維護市民生命及財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

第四警分局在16日前往南屯區筏子溪一帶時，查獲兩名男子持有K他命、K盤。記者陳宏睿／翻攝
第四警分局在16日前往南屯區筏子溪一帶時，查獲兩名男子持有K他命、K盤。記者陳宏睿／翻攝
第四警分局在16日前往南屯區筏子溪一帶時，查獲兩名男子持有K他命、K盤。記者陳宏睿／翻攝
第四警分局在16日前往南屯區筏子溪一帶時，查獲兩名男子持有K他命、K盤。記者陳宏睿／翻攝

毒品 氣味 警車

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