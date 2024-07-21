快訊

他狂酸蘋果產品昂貴「到底好在哪」？資深果粉曝1關鍵：大贏市面上品牌

賴清德意志貫徹國軍撤儀隊後瞄準拆蔣公銅像

韓第一夫人收Dior包醜聞遭檢方訊問 助手稱「太忙忘了還」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敬酒不成惱羞成怒 5男2女高雄卡拉OK混架掛彩還被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子和2男1女友人昨晚到高雄市鳳山區一家卡拉OK店飲酒作樂，今凌晨時分，王男這方朝潘姓男子等3人敬酒，雙方酒酣耳熱下起口角，引發肢體衝突，桌上碗盤齊飛，7人中有3男1女掛彩，警方獲報趕抵，7人怒氣難消，互提傷害告訴。

鳳山警分局新甲派出所警方今天凌晨零時許，接獲轄區新富路一家卡拉OK報案，指店內有酒客互毆糾紛，警方趕抵現場發現店內杯盤狼藉，一片凌亂，還有酒客頭破血流。

警方調查後，得知潘姓男子（52歲）、王姓男子（63歲）、陳姓女子（52歲）、潘姓女子（44歲）等4名友人在卡拉OK店內喝酒，酒過三巡，王男朝另一桌不認識的酒客潘姓男子（48歲）、廖姓男子（54歲）、劉姓男子（58歲）等3人敬酒。

雙方酒喝多了，因敬酒引發不悅起口角，打了起來，其中王男、陳女兩人分別頭部、鼻子擦挫傷，另一方的潘男則腳部擦傷、廖男頭部暈眩，警方到場後，雙方人馬正要自行離去，被警方喝斥帶回，救護員將王、陳、潘送醫治療幸無大礙。

警方事後將7人帶回查辦，雖在公共場所鬥毆涉及違反社會秩序維護法，但因7人堅持互提傷害告訴，警詢後分別依傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

王姓男子和3友人今晨在高雄市鳳山區一家卡拉OK店飲酒作樂，王朝不認識的潘姓男子等3人敬酒引發起口角、肢體衝突，7人中有3男1女掛彩。記者石秀華／翻攝
王姓男子和3友人今晨在高雄市鳳山區一家卡拉OK店飲酒作樂，王朝不認識的潘姓男子等3人敬酒引發起口角、肢體衝突，7人中有3男1女掛彩。記者石秀華／翻攝
王姓男子和3友人今晨在高雄市鳳山區一家卡拉OK店飲酒作樂，王朝不認識的潘姓男子等3人敬酒引發起口角、肢體衝突，7人中有3男1女掛彩；警方將雙方帶回查辦。記者石秀華／翻攝
王姓男子和3友人今晨在高雄市鳳山區一家卡拉OK店飲酒作樂，王朝不認識的潘姓男子等3人敬酒引發起口角、肢體衝突，7人中有3男1女掛彩；警方將雙方帶回查辦。記者石秀華／翻攝

傷害罪 鬥毆

延伸閱讀

高雄轎車凌晨自撞號誌牌穿破玻璃 副駕女子傷重不治

蔣公地下指揮所改建海洋博物館 ！澄清湖的神秘角落「海洋奇珍園」

高雄黨代表全國最多 4連霸立委邱志偉搶攻中常委席次

2026選台中市長？柯文哲親回應點名台南、高雄 綠議員：一語驚醒「這人」

相關新聞

影／國1五楊高架火燒車！整車「燒成火球」剩骨架 駕駛乘客急逃離

陳姓男子今天晚上開車，行經國一五楊高架北向38.5公里林口路段，車子有異狀臨停路肩，駕駛陳男與乘客2人下車查看，整輛旋即...

敬酒不成惱羞成怒 5男2女高雄卡拉OK混架掛彩還被逮

王姓男子和2男1女友人昨晚到高雄市鳳山區一家卡拉OK店飲酒作樂，今凌晨時分，王男這方朝潘姓男子等3人敬酒，雙方酒酣耳熱下...

高雄轎車凌晨自撞號誌牌穿破玻璃 副駕女子傷重不治

謝姓男子今凌晨駕車搭載越南籍阮姓女子，行經高雄市路竹區大仁路時，不明原因自撞路旁的交通號誌牌，因巨大撞擊力，車頭板金凹陷...

影／台中兩男相約筏子溪旁療情傷？一個K盤掉地賴不掉

台中市第四警分局近日前往轄內筏子溪一帶巡邏時，發現一輛轎車的乘客，見到警車警示燈靠近，馬上下車，警方起疑，前往盤查，宜姓...

影／國三苗栗西湖路段 遊覽車司機昏迷送醫不治

國道三號北上137公里苗栗西湖路段 ，今天清晨6點多突然有一輛遊覽車失控撞上內側護欄後停在中、內線車道，警方據報趕到現場...

影／宜蘭炮竹金紙行倉庫大火 「閃彩光如放煙火」現場畫面曝光

宜蘭縣礁溪鄉四結路1處倉庫晚間起火，先冒出陣陣濃煙，消防隊員破門後火勢一下子竄起，目前尚在全力灌救；倉庫內部燃燒過程中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。