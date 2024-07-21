敬酒不成惱羞成怒 5男2女高雄卡拉OK混架掛彩還被逮

王姓男子和2男1女友人昨晚到高雄市鳳山區一家卡拉OK店飲酒作樂，今凌晨時分，王男這方朝潘姓男子等3人敬酒，雙方酒酣耳熱下起口角，引發肢體衝突，桌上碗盤齊飛，7人中有3男1女掛彩，警方獲報趕抵，7人怒氣難消，互提傷害告訴。

鳳山警分局新甲派出所警方今天凌晨零時許，接獲轄區新富路一家卡拉OK報案，指店內有酒客互毆糾紛，警方趕抵現場發現店內杯盤狼藉，一片凌亂，還有酒客頭破血流。

警方調查後，得知潘姓男子（52歲）、王姓男子（63歲）、陳姓女子（52歲）、潘姓女子（44歲）等4名友人在卡拉OK店內喝酒，酒過三巡，王男朝另一桌不認識的酒客潘姓男子（48歲）、廖姓男子（54歲）、劉姓男子（58歲）等3人敬酒。

雙方酒喝多了，因敬酒引發不悅起口角，打了起來，其中王男、陳女兩人分別頭部、鼻子擦挫傷，另一方的潘男則腳部擦傷、廖男頭部暈眩，警方到場後，雙方人馬正要自行離去，被警方喝斥帶回，救護員將王、陳、潘送醫治療幸無大礙。