為見女網友一面得先購買點數 六旬老翁險被騙3500元

台南市68歲錢姓老翁透過交友網站結識一名女網友「筱筱」，2人透過網路聊天相談甚歡，昨天下午名女網友要求錢購買3500元的遊戲點數卡，拍照回傳給她，2人才能見面。他一時被愛情沖昏了頭，跑到超商要購買點數，所幸店員察覺有異及時通報警二分局攔阻詐騙。

「警察先生，有人疑似遇到詐騙，可以請你們過來幫忙嗎？」台南市警二分局博愛派出所昨天下午2點多，接獲轄區開山路超商店員報案，表示有一名老先生要購買遊戲點數卡3500元，店員發現他可能是遇到詐騙，博愛派出所警員林琮哲、許明傑擔服巡邏勤務獲報後立即趕往現場。

據了解，68歲錢姓男子在交友軟體認識一名女子，加Line好友後相談甚歡，男子想跟對方見面，但對方表示要購買Apple點數卡3500元作為保證金，經員警查看他手機，發現該名暱稱「筱筱」的女網友要求錢男拍攝點數卡給她。