為見女網友一面得先購買點數 六旬老翁險被騙3500元
台南市68歲錢姓老翁透過交友網站結識一名女網友「筱筱」，2人透過網路聊天相談甚歡，昨天下午名女網友要求錢購買3500元的遊戲點數卡，拍照回傳給她，2人才能見面。他一時被愛情沖昏了頭，跑到超商要購買點數，所幸店員察覺有異及時通報警二分局攔阻詐騙。
「警察先生，有人疑似遇到詐騙，可以請你們過來幫忙嗎？」台南市警二分局博愛派出所昨天下午2點多，接獲轄區開山路超商店員報案，表示有一名老先生要購買遊戲點數卡3500元，店員發現他可能是遇到詐騙，博愛派出所警員林琮哲、許明傑擔服巡邏勤務獲報後立即趕往現場。
據了解，68歲錢姓男子在交友軟體認識一名女子，加Line好友後相談甚歡，男子想跟對方見面，但對方表示要購買Apple點數卡3500元作為保證金，經員警查看他手機，發現該名暱稱「筱筱」的女網友要求錢男拍攝點數卡給她。
林琮哲、許明傑立刻向錢男說明這是網路愛情假交友詐騙伎倆，誆稱交友見面需先行購買遊戲點數，待被害人將點數卡拍給對方後，對方就會人間蒸發，並向錢男分享近期網路交友類似詐騙案件經驗解說，他聽完後才恍然大悟，趕緊打消購買點數的念頭，保住3500元的辛苦錢，並對警方的熱心協助表達感激，頻頻致謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言