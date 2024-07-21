高雄轎車凌晨自撞號誌牌穿破玻璃 副駕女子傷重不治

謝姓男子今凌晨駕車搭載越南籍阮姓女子，行經高雄市路竹區大仁路時，不明原因自撞路旁的交通號誌牌，因巨大撞擊力，車頭板金凹陷，號誌牌被撞歪，穿破擋風玻璃，阮女所坐的副駕駛座首當其衝，傷重送醫不治。

警方調查，謝姓男子（45歲）今天凌晨零時10分許駕車搭載阮姓女子（44歲）沿路竹區金平路西往東，行經大仁路路口時，不明原因自撞路旁箭頭指示的號誌牌。

因巨大撞擊力，導致謝的轎車車頭凹陷，號誌牌被撞歪穿破擋風玻璃，阮女所坐的副駕駛座首當其衝，導致阮女當場傷重，失去意識，謝男則因安全氣囊爆開，頭部、手腳受傷。

警消獲報趕抵現場，謝、阮分別被送往燕巢區義大醫院及岡山區秀傳醫院就醫，其中阮女送醫搶救至凌晨2時許院方宣告不治。