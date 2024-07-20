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影／國1五楊高架火燒車！整車「燒成火球」剩骨架 駕駛乘客急逃離
陳姓男子今天晚上開車，行經國一五楊高架北向38.5公里林口路段，車子有異狀臨停路肩，駕駛陳男與乘客2人下車查看，整輛旋即起火燃燒成火球，現場無人受傷，起火原因待查。
據了解，陳姓男子（64歲）今天晚上8時45分左右駕駛汽車，沿著國一北上行駛，途中行經五楊高架北向38.5公里林口路段，陳男發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩。駕駛陳男與乘客2人下車察看，沒想到整輛車便起火燃燒。
新北市消防局、國道警方消獲報派員趕到現場，布水線撲滅火勢，現場無人傷害，未波及其他車輛，詳細的起火原因仍待火調人員調查釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援。
若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。
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