影／宜蘭炮竹金紙行倉庫大火 「閃彩光如放煙火」現場畫面曝光

宜蘭縣礁溪鄉四結路1處倉庫晚間起火，先冒出陣陣濃煙，消防隊員破門後火勢一下子竄起，目前尚在全力灌救；倉庫內部燃燒過程中，發生類似放煙火的聲音與狀況，疑似是炮竹與金紙存放在一起。消防局指出，炮竹類物品有一定管制量，事後將釐清是否存放超過管制量的炮竹。

消防局下午6時26分獲報，出動礁溪、宜蘭、壯圍、羅東與員山分隊，趕到現場有1大1小2個倉庫起火，布設多條水線灌救，7時20分許先撲滅小倉庫的火勢，大倉庫持續冒出濃煙，隊員操作怪手破門，火勢馬上從大門中竄出，無人機前進澆灌，火勢太大使機器過熱，暫時退後。

消防局第三大隊副大隊長嚴冠琳表示，現場堆放大量易燃物導致不斷燃燒，待高溫使大倉庫內部鐵皮軟化，且貨架倒在鐵皮上，再以怪手破門，也從鐵皮屋第四面後段開口，拉水線灌救；金紙行業者與他的兒子都在現場，初步確認倉庫內無人受困。

業者表示，下午進行大倉庫雨遮工程施作，懷疑有人抽菸亂丟菸蒂，引燃放在小倉庫的雜物，進一步延燒到大倉庫；他們發現起火時有取水滅火，但火勢已延燒到大倉庫內部，目前無法估計損失。

大倉庫內部燃燒的過程中，不斷發出「劈哩啪啦」疑似鞭炮的聲響，更是幾度閃出彩色火光，類似煙火施放，疑似有炮竹類物品存放在金紙倉庫內。消防局副局長許振昌表示，炮竹類物品都有存放管制量，後續將調查該倉庫是否存放過量的炮竹。

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