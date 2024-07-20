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貢寮海祭太熱老翁昏倒、大武崙漁港婦人跌落港 2人平安獲救

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市大武崙漁港港今天上午有一名婦人，因為走路不小心太靠近漁船跌落港區，幸好安檢所人員及時趕至救起送醫，救回一命；新北市貢寮海祭現場，一名老翁不堪高溫，昏倒在福隆彩虹橋上，警員趕至現場協助送醫護站，也沒有大礙。

今天上午8時，海巡署第二巡防區指揮部接獲民眾通報，基隆大武崙漁港港區內發現一名婦人不慎跌落水，大武崙安檢所人員立即前往救援，經海巡人員評估現場環境安全後，立即使用救援裝備救援，成功將落海婦人救援上岸，基隆市消防局派遣救護車送往基隆長庚醫院救治。

第二岸巡隊表示，婦人因走太靠近海的一側，不小心掉落，幸好馬上發現救起，並無大礙。

另外，瑞芳警分局表示，戴姓老翁今參加新北河海音樂祭活動，昏倒在福隆彩虹橋上，巡官施旭峰發現後，立即與警員黃冠逸趕往現場協助。

黃冠逸表示，他當時正擔服音樂祭守望勤務，聽到無線電呼叫後就直接衝向現場，抵達現場時發現老翁81歲，臉色蒼白、無法言語及站立，黃冠逸因有緊急救護經歷，隨即現場救護，醒來後送往會場救護站，經過檢查後無大礙，聯繫家屬接回。

新北市貢寮海祭現場，一名老翁不堪高溫，昏倒在福隆彩虹橋上，警員趕至現場協助送醫護站，沒有大礙。記者游明煌／翻攝
新北市貢寮海祭現場，一名老翁不堪高溫，昏倒在福隆彩虹橋上，警員趕至現場協助送醫護站，沒有大礙。記者游明煌／翻攝
基隆市大武崙漁港港今天上午有一名婦人，因為走路不小心太靠近漁船，因而跌落港區，幸好安檢所人員救起。記者游明煌／翻攝
基隆市大武崙漁港港今天上午有一名婦人，因為走路不小心太靠近漁船，因而跌落港區，幸好安檢所人員救起。記者游明煌／翻攝

中暑 基隆 海巡署 高溫

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