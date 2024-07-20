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高雄橙色燈號！7旬翁頂36度高溫採野草給兔子吃 中暑倒地緊急送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

中央氣象署今發布高溫特報，高雄市為橙色燈號氣溫達36度，78歲吳姓老翁今午在鳳山區一處草叢中採野草給飼養的兔子吃，卻不敵豔陽，中暑倒在草叢中，用盡餘力喊救命，路過民眾聽見微弱呼救聲報警；警方抵達後，先替老翁撐傘遮陽等救護車，幸老翁送醫後無大礙。

警方指出，吳姓老翁因家中飼養小白兔，今天中午頂著烈陽到鳳山區國慶九街與明學路的草叢拔野草準備帶回家給兔子吃，沒料，在烈日36度高溫照射下，導致吳翁中暑。

吳當下倒臥在草叢中，路過民眾不仔細看根本不會發現草叢中有人，所幸吳用盡吃奶力氣喊「救命」，一名男子經過現場，聽到草叢中傳來微弱呼救聲報警。

南成派出所巡邏員警鄭又仁和賴科孚趕赴現場，見吳翁已無法言語，且疑似出現幻覺，鄭警先撐傘替吳翁遮陽，賴警打119求救，救護車抵達後，將吳緊急送醫治療，所幸無大礙。

78歲吳姓老翁今午在鳳山區一處草叢中採野草給飼養的兔子吃，卻中暑倒在草叢中，路過民眾聽見微弱呼救聲報警獲救。記者石秀華／翻攝
78歲吳姓老翁今午在鳳山區一處草叢中採野草給飼養的兔子吃，卻中暑倒在草叢中，路過民眾聽見微弱呼救聲報警獲救。記者石秀華／翻攝
78歲吳姓老翁今午在鳳山區一處草叢中採野草給飼養的兔子吃，卻中暑倒在草叢中，路過民眾聽見微弱呼救聲報警獲救。記者石秀華／翻攝
78歲吳姓老翁今午在鳳山區一處草叢中採野草給飼養的兔子吃，卻中暑倒在草叢中，路過民眾聽見微弱呼救聲報警獲救。記者石秀華／翻攝

中暑 高溫 高雄市

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