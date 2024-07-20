快訊

輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

8縣市大雨特報！雨彈炸到晚間 慎防雷擊、強陣風

終於等到運勢高峰！四生肖迎人生轉折 狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義仁義潭驚傳落水溺斃 46歲男子被撈起已明顯死亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義仁義潭今天驚傳有人落水溺斃，一名民眾早上8點多經過仁義潭觀景步道，在壩堤尾段發現疑似有浮屍飄在水面上，立即請消防隊協助打撈，警方確認死者身分，疑似昨天下午自行進入水庫的中年男子，初步排除他殺嫌疑，家屬對死因無意見。

民眾指稱，今早8點多經過仁義潭水庫景觀步道，在壩堤尾段發現浮屍，報案請消防隊來打撈浮屍。警方調查，民眾報案發現浮屍，經消防隊打撈上岸已明顯死亡，經死者家屬確認身分，判斷死者是住在嘉義市的46歲胡姓男子。

警方循線調查，胡男昨天下午騎著機車，疑似自行進入水庫，初步判斷死因為落水溺斃，排除他殺嫌疑，目前死者已送至嘉義縣第二殯儀館，家屬對死因無意見，將報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義縣仁義潭壩體尾段今天早上出現浮屍，警方調查疑似46歲胡姓男子昨天自行進入水庫溺斃。聯合報系資料照
嘉義縣仁義潭壩體尾段今天早上出現浮屍，警方調查疑似46歲胡姓男子昨天自行進入水庫溺斃。聯合報系資料照

仁義潭 嘉義 浮屍 溺水

延伸閱讀

嘉義失智嬤國道休息站義賣 自製手工藝品找回生命價值

雨下對地方！阿里山區累計逾千毫米 仁義潭、蘭潭水庫接近滿水位

南投仁愛霧社水庫驚見男浮屍 死亡數日身分待查

台中西屯龍德路大排今傳浮屍 消防隊打撈上岸疑外國女子

相關新聞

嘉義仁義潭驚傳落水溺斃 46歲男子被撈起已明顯死亡

嘉義縣仁義潭今天驚傳有人落水溺斃，一名民眾早上8點多經過仁義潭觀景步道，在壩堤尾段發現疑似有浮屍飄在水面上，立即請消防隊...

國3北上草屯段火燒車 27歲女駕駛一動作...安全逃生

27歲管姓女子今天上午駕車從國道3號北上，經過草屯路段時，發現引擎燈亮起，她立刻將車停靠路肩，還沒查看車況，車頭就起火，...

高雄橙色燈號！7旬翁頂36度高溫採野草給兔子吃 中暑倒地緊急送醫

中央氣象署今發布高溫特報，高雄市為橙色燈號氣溫達36度，78歲吳姓老翁今午在鳳山區一處草叢中採野草給飼養的兔子吃，卻不敵...

影／高雄大叔車駛入農田裡落跑 警找到人他的回應令人傻眼

洪姓男子13日深夜駕車行經高雄市大寮區大寮路，不明原因失控開入路旁農田車頭卡在溝渠，民眾目擊洪落跑報警；警方以車追人，找...

民眾被推銷買納骨塔慘賠千萬 內政部揭露常見手法

近來殯葬服務相關商品衍生的消費糾紛頻傳，有民眾被話術推銷納骨塔位、骨灰罐或神主牌位，民眾誤信以為是投資，花費上千萬元購買...

導演謊找張鈞甯拍「林則徐傳」募資 女富商驚覺有詐要回投資款

廣告導演王姓男子聲稱要拍電影「民族英雄林則徐傳」，向高雄女富商稱募資，後又稱要改拍其他電影，找港星任達華、曾志偉、張鈞甯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。