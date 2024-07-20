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嘉義仁義潭驚傳落水溺斃 46歲男子被撈起已明顯死亡
嘉義縣仁義潭今天驚傳有人落水溺斃，一名民眾早上8點多經過仁義潭觀景步道，在壩堤尾段發現疑似有浮屍飄在水面上，立即請消防隊協助打撈，警方確認死者身分，疑似昨天下午自行進入水庫的中年男子，初步排除他殺嫌疑，家屬對死因無意見。
民眾指稱，今早8點多經過仁義潭水庫景觀步道，在壩堤尾段發現浮屍，報案請消防隊來打撈浮屍。警方調查，民眾報案發現浮屍，經消防隊打撈上岸已明顯死亡，經死者家屬確認身分，判斷死者是住在嘉義市的46歲胡姓男子。
警方循線調查，胡男昨天下午騎著機車，疑似自行進入水庫，初步判斷死因為落水溺斃，排除他殺嫌疑，目前死者已送至嘉義縣第二殯儀館，家屬對死因無意見，將報請檢察官相驗。
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