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國3北上草屯段火燒車 27歲女駕駛一動作...安全逃生
27歲管姓女子今天上午駕車從國道3號北上，經過草屯路段時，發現引擎燈亮起，她立刻將車停靠路肩，還沒查看車況，車頭就起火，火勢猛烈冒出濃煙，車流回堵1公里，消防人員花了20幾分鐘，才將火勢撲滅，車流才逐漸恢復正常，幸好無人員受傷。
國道第七警察大隊表示，今天上午9時39分接獲報案，國道3號北上218.5公里草屯路段，路肩有轎車起火燃燒，濃煙籠罩路肩和外線車道，影響行車視線，導致北上路段車流回堵。國道警方獲報後立刻趕往疏導車流。
南投縣消防局派人車前往灌救，20多分鐘才將轎車火勢完全撲滅，轎車車頭引擎室幾乎燒成廢鐵。管姓女駕駛說，她行駛到草屯路段時，發現引擎燈亮起，趕緊將車停靠路肩，還沒檢查車況，車頭就起火燃燒，她束手無策，只能看大火將轎車吞噬，幸好人及時下車，是不幸中的大幸。
轎車起火濃濃的黑煙和火光影響路肩和外側車道視線，車陣回堵1公里，直到火勢撲滅後，車流才逐漸恢復正常，詳細事發經過及起火原因仍待國道警方和南投縣消防局調查、鑑識。
第七警察大隊提醒，車輛平時定期保養，上路前檢查車況，行駛中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離停放路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應開啟危險警告燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。
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