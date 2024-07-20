影／高雄大叔車駛入農田裡落跑 警找到人他的回應令人傻眼

洪姓男子13日深夜駕車行經高雄市大寮區大寮路，不明原因失控開入路旁農田車頭卡在溝渠，民眾目擊洪落跑報警；警方以車追人，找到洪男，洪稱車子是他開，人沒事，已連絡車行拖吊，不須警方協助；警方指，洪男當時不在現場，且無人受傷，僅單純登記資料結案。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一輛Toyota休旅車車頭卡在農田溝渠，民眾拍下畫面指，轎車不明原因墜田，車主不知去向。

轄區林園警分局指出，這起事故發生在13日深夜10時30分許，當晚大寮分駐所接獲通報，指有汽車開入大寮路的田裡，警方到場發現，駕駛不見人影，於是以車追人。

警方聯繫上54歲的洪姓車主，洪表示車子是他本人所開，因當下沒受傷，已自行聯絡車行會將車子拖離現場，不需警方協助。