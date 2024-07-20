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民眾被推銷買納骨塔慘賠千萬 內政部揭露常見手法

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

近來殯葬服務相關商品衍生的消費糾紛頻傳，有民眾被話術推銷納骨塔位、骨灰罐或神主牌位，民眾誤信以為是投資，花費上千萬元購買後，導致囤積大量塔位慘賠的案例。內政部提醒消費者，納骨塔位或生前契約並非投資商品，千萬不要以投資心態購買，民眾應慎選合法殯葬服務業者，以自身實際需要購買，購買前務必簽訂書面契約及詳讀契約內容。

內政部指出，近來發現，部分業者以投資為由，向民眾推銷納骨塔位、骨灰罐或神主牌位、非合法的生前契約等，聲稱購買幾年後將可獲利數倍，或名為專辦塔位仲介的公司佯稱可幫民眾脫售手上持有塔位，但要求民眾先額外付費購買大量塔位等產品，才能湊齊買家需求數或包套出售，當民眾花費數百萬元甚至上千萬元配合購買後，卻又未依承諾幫民眾售出，導致民眾囤積大量塔位而慘賠的案例。

內政部說明，目前針對殯葬服務、生前契約及納骨塔位等殯葬服務商品，已分別訂頒「定型化契約範本」及其「應記載及不得記載事項」，民眾購買時務必簽訂書面契約及詳讀契約內容，以保障自身權益。民眾如需查詢合法生前契約或殯葬設施經營業者名單，可以到內政部「全國殯葬資訊入口網」瀏覽查閱，或向各地方政府主管機關洽詢。

內政部提醒消費者，納骨塔位或生前契約並非投資商品，千萬不要以投資心態購買，民眾應慎選合法殯葬服務業者，以自身實際需要購買，購買前務必簽訂書面契約及詳讀契約內容，如遇到業者宣稱可幫忙脫售手上持有塔位等，切勿輕信，應撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證，守住自己的血汗錢。

內政部提醒，近來殯葬服務相關商品衍生的消費糾紛頻傳，納骨塔位或生前契約並非投資商品，提醒民眾不要以投資心態購買。示意圖，與本新聞無關。圖／聯合報系資料照片
內政部提醒，近來殯葬服務相關商品衍生的消費糾紛頻傳，納骨塔位或生前契約並非投資商品，提醒民眾不要以投資心態購買。示意圖，與本新聞無關。圖／聯合報系資料照片

內政部 納骨塔

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