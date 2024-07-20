深夜11時獨坐超商！台中女童哭：功課沒做完不能回家

台中市大里區11歲詹姓小五女童日前深夜11時獨自超商內寫功課，也沒有吃飯，店員擔心安危報警，警方到場後，女童啜泣「功課沒做完不能回家」，員警父愛大爆發，買晚餐、玩具安撫，並載她回家，並與其父母溝通親子教育。家長表示，怕女兒吵到6歲弟弟，下午1時叫女兒就近到圖書館複習功課，並要求女兒快點寫完回家吃晚餐，沒想到女兒寫到11時還沒寫完。

霧峰分局成功派出所副所長何世吉說明，警員陳子健、紀宜含與實習生王少榛、蕭誠翰，日前晚間11時許獲報，大里區塗城路超商內有一名女童深夜不肯回家，到場發現，女童下午到圖書館寫功課，但圖書館關門了，功課還沒寫完，所以換到超商繼續寫，但媽媽給太多功課了，還是寫不完，她不敢回家，說著說著就哭了。

何世吉說明，警方展現父愛關懷，安慰並購晚餐讓女童填飽肚子，還買小玩具安撫，最後女童情緒稍微平復後，將女童的折疊腳踏車收進巡邏車，直接載她回家，並和女童父母溝通教育方式，應多注意小孩身心狀況，避免過度壓力。