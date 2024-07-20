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新店機車73歲女騎士遭預拌混凝土車壓車底 當場無生命跡象
新北市一名機車女騎士今天騎車行經新店區安和路3段與永安街交叉路口，遭預拌混凝土車撞上壓在車底，當場無生命跡象，經消防人員救出後由救護車送醫急救，情況並不樂觀。
新北消防局今天上午9時50分獲報，新店區安和路3段與永安街交叉路口，由中和區景新街往新店區安和路方向發生車禍，有人受困車底，消防安局出動第四救災救護大隊安和、新店及第七救災救護大隊南勢分隊共5車11人前往，消防人員到場發現一名年約70多歲機車女騎士遭預拌混凝土車撞上壓在左前輪底下。消防人員費了一番功夫才順利將人救出，但女騎士已無生命跡象，脫困後由救護車送往新店慈濟醫院急救，但情況並不樂觀。
據了解，羅姓男子（48歲）今天上午駕駛預拌混凝土車沿新店區安和路三段往二段方向行駛在外側車道，新店區安和路3段與永安街交叉路口不慎與同向騎機車的徐姓女子（73歲）發生碰撞，導致徐女卡在車輪底下，經救出送往新店慈濟醫院急救，院方表示，徐女目前暫時恢復自主意識，但情況仍不樂觀。詳細車禍發生原因有待警方後續調查釐清。
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