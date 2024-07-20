新店機車73歲女騎士遭預拌混凝土車壓車底 當場無生命跡象

新北市一名機車女騎士今天騎車行經新店區安和路3段與永安街交叉路口，遭預拌混凝土車撞上壓在車底，當場無生命跡象，經消防人員救出後由救護車送醫急救，情況並不樂觀。

新北消防局今天上午9時50分獲報，新店區安和路3段與永安街交叉路口，由中和區景新街往新店區安和路方向發生車禍，有人受困車底，消防安局出動第四救災救護大隊安和、新店及第七救災救護大隊南勢分隊共5車11人前往，消防人員到場發現一名年約70多歲機車女騎士遭預拌混凝土車撞上壓在左前輪底下。消防人員費了一番功夫才順利將人救出，但女騎士已無生命跡象，脫困後由救護車送往新店慈濟醫院急救，但情況並不樂觀。