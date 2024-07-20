影／高雄3大1小違規走在輕軌道路 網酸「透明輕軌來了」

高雄市輕軌道路僅供列車行駛，但有民眾拍下看來是一家人的3名大人和1名女童狀似輕鬆走在自由二路與大順一路的輕軌道路上，網友酸「他們搭乘的是透明輕軌，只有聰明的人看到的」；警方指，這家人的行為已違反道路交通管理處罰條例，可開罰500元。

網路社團Treads有網友拍下，19日中午看來似乎是一家人的身影走在自由二路與大順三路的輕軌中間道路上，前方是兩名長輩，後方則為一名男子和一名女童，網友拍下畫面後，質疑「我以為這是給輕軌走的」。

畫面引起網友討論，有網友指，「是自由路口嗎？還蠻常見的，老實說，這樣走真的很丟臉，最近發現大順路開始撤交管人員，好幾個路口都裝上科技執法」。

另有網友猜，「因為很多用綠線標示是人行道，所以（這些人）以為有塗彩色的就是人行道」、「看起來像觀光客誤闖」；有網友笑稱，「他們搭乘的是透明輕軌，只有聰明的人看到的」。

左營警分局警方指出，有關網傳影片，經查違規地點是新莊派出所轄區，但目前尚未接獲相關報案。

警方表示，經檢視影片內容，這些民眾行為已違反道路交通管理處罰條例第78條1項1款「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」，可處500元罰鍰。