影／野柳2男見警跳海潛逃 10多分後體力不支被甕中抓鱉

兩名疑似越南籍男子18日下午開車停在新北市萬里區核二廠出水口停車場時，因形跡可疑，見警靠近要盤查，兩男迅速下車跳入海中逃逸，游了十幾分鐘，因體力耗竭才上岸。員警等在岸邊「甕中抓鱉」，查出其中一人是阮姓逃逸失聯移工，訊後移送新北市專勤隊收容。

金山警分局野柳派出所警員郭俊鴻，18日下午帶實習生等3人巡邏，在新北市萬里區核二廠出水口停車場簽巡時，發現停放該處停車場的自小客車內兩名男子，疑似外籍人士，形跡可疑，上前要盤查。

不料，兩男見警靠近時，飛快衝下車，跑往沙灘方面，竟直接跳入海中潛逃，岸上警員喚不回，眼見兩男愈游愈遠。

野柳所副所長吳崑山表示，郭員立即以無線電呼叫請求警力支援，勤務中心調派交通分隊警員虞漩鎬、萬里所警員莊育承、大鵬所警員王信杰等3組線上巡邏警力到場支援，在岸邊布署警力。

警方說，員警等在岸邊，見前方是茫茫大海，不可能游太遠，就靜待上岸，約十多分鐘後，兩男子果然體力不支，往岸邊游回來，員警等兩人一上岸就上前逮捕，兩男已游到全身無力，站都站不穩，還要員警攙扶才有力氣往前走。

經查，其中一名為越南籍阮姓失聯移工（33歲），去年3月17日雇主通報移民署失聯，行方不明；另外一名男子由金山交通分隊協助帶往偵查隊查證身分，經查原籍越南，但在台生活相關資料佐證符合，已有台灣身分證，非失聯移工。警方訊後將阮姓男子依法偵辦後移送新北市專勤隊收容。

警方說，阮男從原雇主逃逸後四處打工賺錢，他說怕被警察抓情急跳海，但實在沒力了才游回來。另男則供稱，緊急才一起跳海，游到沒力。