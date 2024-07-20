影／警校女實習生自告奮勇宣導反詐 盼與警察父親一樣守護治安

台中市大甲警分局義里派出所前天辦預防犯罪宣導活動，25歲潘姓警校女實習生自告奮勇上台宣導反詐 ，她說對打擊詐騙充滿熱忱，盼與警察父親一樣守護治安，保住民眾一生辛苦積蓄，不會被騙。

大甲分局義里派出所舉辦預防犯罪宣導活動，邀請社區高齡長者參加，​義里所長紀適華原本要向民眾提出宣導反詐犯罪宣導內容，剛好轄內有案件發生急待他處理，該所潘姓警校女學生自告奮勇表示願意試試看。

所長紀適華見女學生初生之犢勇氣欣然答應，並請擔任潘生師傅的警員呂孟芯、邱垂逸2人指導有關資料蒐集及提供實務上處理詐騙案類的實務經驗供其參考，經多日準備，防詐宣導活動上，女學生開始向長者們宣導建立防詐意識的重要性，她以生動活潑、深入淺出並穿插數起真實案例說明，讓長者們印象深刻。

​潘姓實習女學生25歲，來自南投仁愛鄉高山的瑞岩部落，當地因青年人口外移嚴重，剩高齡長者在部落務農，生活單純，對於詐騙手法與類型較不熟悉；女學生表示，看著社區高齡長者們，就如同看見自己遠在部落的阿公阿嬤一樣，希望他們也不要受騙。

她實習期間對打擊詐騙有滿腔熱忱，一遇詐欺案就自動自發釐清案情、協助整理卷宗及調閱監視器等，對於宣導反詐活動更躍躍欲試，她父親也是警察，了解警察工作繁重，義里所長和同事希望她繼續努力，在警界也能成為打詐專案的明日之星。