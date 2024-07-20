等不及...嘉義臨盆孕婦救護車上10分鐘產下男嬰 消防員沾喜氣

嘉義市有名即將臨盆孕婦日前在家，陣痛時間達30秒一次，向消防局求助，消防員出動救護車到產婦家載送醫院，產婦上車，男嬰等不及10分鐘就來世上報到，消防員順利接生，分沾喜氣，將產婦連同新生嬰兒，緊急送往嘉義基督教醫院後續處理。

消防局救災救護指揮科18日上午7點55分受理報案，指稱延平街某住宅有孕婦急產急需救護車，派遣第二大隊後湖分隊救護車前往處理。救護人員到達現場，家屬告知孕婦陣痛時間達30秒一次，救護人員立即使用擔架將婦人搬運至車上進行生命徵象評估，發現胎兒頭部已露出，立即給予急產接生，在上午8點05分順利產下男嬰。

消防員立即確認新生兒呼吸道暢通，以及阿帕嘉 (Apgarscale)評估後，使用生產包內各項器具，先以臍帶夾夾住嬰兒肚臍兩側約10公分以及20公分處，再將新生兒清潔、保暖，將該名產婦連同新生嬰兒，緊急送往嘉義基督教醫院做後續處理。