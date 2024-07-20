影／台中7旬婦要匯款給生病網友被阻 警：網路好友不一定真是好友
台中一名7旬婦人到郵局要匯款給生病網友，郵局人員發現她要匯款對象和帳戶受款人名字不同，擔心她被騙通報，員警到場現是詐騙案，及時勸阻婦人說：「網路好友不一定真的是好友」。
本月15日上午11時30分，台中市東勢警分局東勢派出所接獲東勢區中山郵局通報，有民眾疑似遭詐騙現在要匯款，需要警方協助。
東勢所巡佐陳永明、警員黃建誌、郭中信到場，詢問郵局櫃員，櫃員表示74歲林姓婦人要匯錢，經櫃員詢問匯錢對象是何人，婦人說是網友，網友說因為要開刀、沒有足夠的現金，要向婦人借錢，婦人表示網友對其訴苦生活不易且又生病，不忍心朋友受苦難，所以同意匯錢給網友。
但是網友名字與受款人名字不同，櫃員機警懷疑有詐，對婦人提出疑惑並聯絡警方來勸說，一起揭發婦人遇到詐欺集團案；櫃員及警方聯手勸說婦人千萬別受騙而匯錢，網路好友不一定是好友，婦人最後同意不匯款，保住積蓄。
東勢派出所長藍忠明表示，詐欺手法日新又新，民眾遭詐欺手法是網路交友，電話或是網路聯絡談錢都要注意，近期還有新詐欺手法簡訊詐欺，為避免民眾遭簡訊詐欺，請民眾要認明「111」政府專屬短碼簡訊，他提醒，東勢地區為高齡地區，老人家常接獲像是猜猜我是誰手法、電話通知健保卡被盜用、遭假檢察官來電表示要監管帳戶、保管現金等說詞詐欺案件層出不窮。
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