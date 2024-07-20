影／台中7旬婦要匯款給生病網友被阻 警：網路好友不一定真是好友

台中一名7旬婦人到郵局要匯款給生病網友，郵局人員發現她要匯款對象和帳戶受款人名字不同，擔心她被騙通報，員警到場現是詐騙案，及時勸阻婦人說：「網路好友不一定真的是好友」。

本月15日上午11時30分，台中市東勢警分局東勢派出所接獲東勢區中山郵局通報，有民眾疑似遭詐騙現在要匯款，需要警方協助。

東勢所巡佐陳永明、警員黃建誌、郭中信到場，詢問郵局櫃員，櫃員表示74歲林姓婦人要匯錢，經櫃員詢問匯錢對象是何人，婦人說是網友，網友說因為要開刀、沒有足夠的現金，要向婦人借錢，婦人表示網友對其訴苦生活不易且又生病，不忍心朋友受苦難，所以同意匯錢給網友。

但是網友名字與受款人名字不同，櫃員機警懷疑有詐，對婦人提出疑惑並聯絡警方來勸說，一起揭發婦人遇到詐欺集團案；櫃員及警方聯手勸說婦人千萬別受騙而匯錢，網路好友不一定是好友，婦人最後同意不匯款，保住積蓄。