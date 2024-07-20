三重果菜市場施工踩空 六米高墜落壓傷清潔工...2人送醫

顏姓男子今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工，不慎從六米高墜落，當場壓到一名掃地清潔工，新北市消防局獲報派員到場，檢視兩人肢體撕裂傷、牙齒斷裂，緊急協助送醫急救沒有生命危險，警、消已協助通知勞檢到場了解有無工安疏失。

據了解，顏姓男子（57歲）是屋頂修繕工人，今天上午7時21分左右，他在新北市三重區中正北路三重果菜市場屋頂進行修繕作業，顏男疑似未繫妥安全繩索，不慎踩空從六米高墜落，剛好砸中底下正在掃地的清潔工何男（63歲）。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視顏男前排4顆牙齒斷裂、肢體疼痛，何男左側頭部撕裂傷及肢體疼痛，緊急協助兩人送醫急救，所幸都沒有生命危險留院治療。至於有無工安疏失，警方已通報勞檢到場了解釐清。