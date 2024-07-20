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三重果菜市場施工踩空 六米高墜落壓傷清潔工...2人送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

顏姓男子今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工，不慎從六米高墜落，當場壓到一名掃地清潔工，新北市消防局獲報派員到場，檢視兩人肢體撕裂傷、牙齒斷裂，緊急協助送醫急救沒有生命危險，警、消已協助通知勞檢到場了解有無工安疏失。

據了解，顏姓男子（57歲）是屋頂修繕工人，今天上午7時21分左右，他在新北市三重區中正北路三重果菜市場屋頂進行修繕作業，顏男疑似未繫妥安全繩索，不慎踩空從六米高墜落，剛好砸中底下正在掃地的清潔工何男（63歲）。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視顏男前排4顆牙齒斷裂、肢體疼痛，何男左側頭部撕裂傷及肢體疼痛，緊急協助兩人送醫急救，所幸都沒有生命危險留院治療。至於有無工安疏失，警方已通報勞檢到場了解釐清。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德提醒，鐵皮屋頂常伴有採光罩，民眾於高空作業，切記要走於屋頂鋼梁，不可行走或踩踏於採光罩上，施工時請務必繫妥安全繩索確保自身安全。若不慎發生意外，千萬不要隨意移動患者造成二次傷害，同時注意患者意識狀況及呼吸問題，立即撥打119救援。

顏男今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工不慎從六米高墜落，當壓到清潔工，兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
顏男今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工不慎從六米高墜落，當壓到清潔工，兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
顏男今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工不慎從六米高墜落，當壓到清潔工，兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
顏男今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工不慎從六米高墜落，當壓到清潔工，兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
顏男今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工不慎從六米高墜落，當壓到清潔工，兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
顏男今天上午在新北市三重果菜市場屋頂施工不慎從六米高墜落，當壓到清潔工，兩人送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

三重 患者

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