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北市信義區山坡地驚現頭骨！身分疑為去年失蹤婦人 兒指這1物是媽媽所有

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市信義區山坡地發現一具頭骨，現場物品疑似為去年底走失的失智老婦所有。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義區山坡地發現一具頭骨，現場物品疑似為去年底走失的失智老婦所有。記者廖炳棋/翻攝

台北市信義區山坡地發現頭骨一案，警方除封鎖現場外，目前針對其餘部分骨骸正挖掘中，現場發現背包一個及AirTag一枚，特徵與去年12月徐姓民眾，通報母親失蹤的人口相符，後續將報請檢察官辦理刑事相驗。

台北市和平東路三段631巷一處山坡地排水溝附近，今天下午2時許發現一顆人的頭骨，轄區信義警分局拉封鎖線警戒，並通知鑑識小隊到場處理。

北市府大地工程處委託外面廠商，在山坡地排水溝清潔樹枝垃圾，印尼籍移工在草堆中發現頭骨。

現場垃圾非常多，經過翻找目前陸續發現腿骨等遺骸，但尚未發現身分證件，還無法確認身分，後續將製作製作相關筆錄，報請刑事相驗。

警方在3時50分，陸續發現一只紫色背包，內有水壺、鑰匙圈、Apple品牌AirTag，警方正過濾相關協尋或失蹤人口比對中。

警方通知許姓男子出面，現場物品為他母親所有，許男表示，他去年12月帶母親到台北醫學大學附設醫院就診，但母親因為失智，在他上廁所時離開醫院，當時他查詢AirTag，顯示位置就在今天發現頭骨附近，但他一直找不到母親媽媽，最後只好報案。

北市府 失智 失蹤

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北市信義區山坡地發現頭骨、腿骨 警封鎖現場調查身分

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