快訊

武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

搭小黃上華江橋...男橋中下車即翻越欄杆跳下 司機看傻眼

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓男子今天從桃園搭計程車北上訪友，計程車從台北市開上華江橋往新北市板橋區時，黃男突然要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆往跳下，計程車鄧姓司機當場看傻眼，立即開車下橋直奔派出所報案。新北市警方獲報立即通報新北市消防局派人員及船艇到橋下尋找，目前尚未發現黃男身影。

「快點，有人從橋上跳下去。」計程車司機鄧姓男子（53歲）今天下午2時44分衝進新北市海山警分局文聖派出所報案，他表示，今天中午從桃園搭載乘客黃姓男子（39歲）說要至新北市板橋區找友人，當計程車從台北市開上華江橋往板橋區，才開至橋中央時，黃男突然要求停車，隨即下車翻越欄杆往下跳。

海山警方獲報，立即調派轄區江翠派出所派員警到場，但橋上未遺留任何物品，並通報新北市消防局出動船艇到橋下新店溪尋找，目前尚未發現黃男身影。

鄧姓司機報案後在車上發現黃男將其手機及皮包遺留在車上，立即交給警方處理，警方確認跳橋者身分後，已連繫上黃男姊姊要確認黃男輕生原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子今搭計程車北上訪友，計程車開上華江橋時，黃男要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆跳下，計程車司機當場傻眼，立即開下橋直奔派出所報案。記者王長鼎／翻攝

計程車司機

相關新聞

涉「創意私房」偷拍案遭檢方傳訊 補習班負責人與家人爭吵後墜樓亡

新北市今天發生一起意外墜落案，補習班負責人蘇姓男子是未成年色情影片網站「創意私房」會員，前天遭到台中地檢署傳喚到案說明，...

高雄小黃違規害騎士摔車 妻怒PO網詛咒：運匠上廁所沒衛生紙

李姓男子駕駛計程車昨上午行經高雄市岡山區中山北路插隊迴轉後，又突然往右靠，導致騎機車的王姓男子反應不及，險些擦撞後，摔車...

北市信義區山坡地發現頭骨、腿骨 警封鎖現場調查身分

台北市和平東路三段631巷一處山坡地排水溝附近，今天下午2時許發現一顆人的頭骨，轄區信義警分局拉封鎖線警戒，並通知鑑識小...

搭小黃上華江橋...男橋中下車即翻越欄杆跳下 司機看傻眼

黃姓男子今天從桃園搭計程車北上訪友，計程車從台北市開上華江橋往新北市板橋區時，黃男突然要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆往跳...

太誇張！他天氣太熱跳進「蘭潭水庫」晨泳 路人嚇壞報警...上岸結局曝光

嘉義市蘭潭水庫接近滿水位，清晨有人報案疑有人落水，消防隊員到場赫然發現是70多歲王姓老翁戴泳帽、穿泳褲，下水晨泳，救援消...

北市信義區山坡施工發現人頭骨 警封鎖現場勘查

台北市和平東路3段附近巷弄今天下午有工人在山坡地施工時發現1顆人頭骨，轄區警方獲報後派員到場拉起封鎖線勘查、採證，因發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。