搭小黃上華江橋...男橋中下車即翻越欄杆跳下 司機看傻眼

黃姓男子今天從桃園搭計程車北上訪友，計程車從台北市開上華江橋往新北市板橋區時，黃男突然要求在橋中段下車，隨即翻越欄杆往跳下，計程車鄧姓司機當場看傻眼，立即開車下橋直奔派出所報案。新北市警方獲報立即通報新北市消防局派人員及船艇到橋下尋找，目前尚未發現黃男身影。

「快點，有人從橋上跳下去。」計程車司機鄧姓男子（53歲）今天下午2時44分衝進新北市海山警分局文聖派出所報案，他表示，今天中午從桃園搭載乘客黃姓男子（39歲）說要至新北市板橋區找友人，當計程車從台北市開上華江橋往板橋區，才開至橋中央時，黃男突然要求停車，隨即下車翻越欄杆往下跳。

海山警方獲報，立即調派轄區江翠派出所派員警到場，但橋上未遺留任何物品，並通報新北市消防局出動船艇到橋下新店溪尋找，目前尚未發現黃男身影。

鄧姓司機報案後在車上發現黃男將其手機及皮包遺留在車上，立即交給警方處理，警方確認跳橋者身分後，已連繫上黃男姊姊要確認黃男輕生原因。

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