太誇張！他天氣太熱跳進「蘭潭水庫」晨泳 路人嚇壞報警...上岸結局曝光

嘉義市蘭潭水庫接近滿水位，清晨有人報案疑有人落水，消防隊員到場赫然發現是70多歲王姓老翁戴泳帽、穿泳褲，下水晨泳，救援消防員擔心他的安危，下水遞浮標給他，他不拿不用，2名隊員護送他游上岸，移送警方法辦；水公司第五區管理處說，王姓老翁違反水利法將移送水利署裁罰最少2500元罰鍰，並加強水庫巡查。

「阿伯！晨泳要到泳池，又有三溫暖、水按摩！」早起到蘭潭運動民眾，發現潭水有人載沉載浮，拿手機錄影報案，消防隊清晨6點29分獲報，蘭潭有人溺水，立前往救援，發現老翁游泳。

救援人員擔心老翁安危，要遞浮標給他，他不拿不用，堅持要用游的，消防救援人員，有如陪大官晨泳，護送他上岸移交轄區長竹派出所處理，王姓老翁供稱，天氣太熱，下水游泳比較清涼，游沒多久就被消防隊員帶上岸。