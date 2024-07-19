高雄小黃違規害騎士摔車 妻怒PO網詛咒：運匠上廁所沒衛生紙

李姓男子駕駛計程車昨上午行經高雄市岡山區中山北路插隊迴轉後，又突然往右靠，導致騎機車的王姓男子反應不及，險些擦撞後，摔車滑行數公尺，幸僅受輕傷，王男妻子事後將監視影像PO網，慶幸「先生活著回來」，詛咒讓丈夫摔車的運匠「上廁所沒衛生紙」的爆笑貼文，引網友熱議。

王姓妻子在網路社團Treads以「先生的飛車驚魂記」貼文，並祝福導致丈夫摔車出車禍的對方計程車未來行車平安，上廁所沒有衛生紙，走路踢到小拇指，洗澡沒熱水；文末感謝先生活著回來。

一篇爆笑貼文引發網友熱議，原來從王妻附上的影片可看出，當時小黃運匠在路口迴轉時，爭搶車道，迴轉後，又突然往右側車道切，害騎機車的王男反應不及，當場摔車，往前滑行數公尺後，機車撞到路樹，王滾落在行人道上，幸傷勢無大礙。

有網友看到影片指，「計程車司機的行為扯爆」、「告死他! 沒有碰撞一樣可以告 ，只要可判斷為肇因即可」。

轄區岡山分局指出，警方於昨天上午8時52分許接獲報案，指岡山區中山北路段發生一起交通事故，轄區警方前往處理，經了解，當時開計程車的李姓男子（67歲）昱右轉，導致騎機車的王男（23歲）為閃避，失控撞上路邊人行道邊坎受傷。