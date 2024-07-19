涉「創意私房」偷拍案遭檢方傳訊 補習班負責人與家人爭吵後墜樓亡

新北市今天發生一起意外墜落案，補習班負責人蘇姓男子是未成年色情影片網站「創意私房」會員，前天遭到台中地檢署傳喚到案說明，今天他疑與家人發生爭吵後，自行反鎖在房間內，家人拍門叫人無回應後，聽到屋外傳來巨響，急忙外出察看，驚見蘇男倒臥在住處後方時許獲報巷道，經送醫搶救仍宣告不治。

新北市消防局今天上午11時許獲報，中和區中山路發生墜落意外，救護人員到場發現蘇姓男子（41歲）疑從高處墜落躺臥在社區大樓後方巷道上，已無呼吸心跳，緊急送往雙和醫院急救仍宣告不治。

據了解，蘇男於案發前疑曾與家人發生爭執，隨後自行反鎖躲在房間內，家屬叫門無回應後，突然聽到屋外有巨響，外出察看發現蘇男墜落社區後方巷道上，急忙打電報警求救，可惜仍無法救回一命。

警方獲報立即封現場由鑑識小組到場採證並調閱現場監視器釐清人員出入情形，同時報請新北地檢署檢察官相驗，進一步確認事發及死亡原因。

附近住戶也表示，今年6月底，中和區中山路2段另一處社區大樓也才發生一起男子從8樓墜落身亡意外，與今天案發地點相距不遠，事隔不到1個月接連發生2件高處墜落死亡意外，讓人心驚驚。

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