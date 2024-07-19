北市信義區山坡地發現頭骨、腿骨 警封鎖現場調查身分

台北市和平東路三段631巷一處山坡地排水溝附近，今天下午2時許發現一顆人的頭骨，轄區信義警分局拉封鎖線警戒，並通知鑑識小隊到場處理。

台北市府大地工程處委託外面廠商，在山坡地排水溝清潔樹枝垃圾，印尼籍移工在草堆中發現頭骨。

現場垃圾非常多，經過翻找目前陸續發現腿骨等遺骸，但尚未發現身分證件，還無法確認身分，後續將製作製作相關筆錄，報請刑事相驗。

警方在3時50分，陸續發現一只紫色背包，內有水壺、鑰匙圈、Apple品牌AirTag，警方正過濾相關協尋或失蹤人口比對中。

【中央社／台北19日電】

有外籍移工在台北市和平東路3段附近山坡地清理垃圾時，忽然發現人類頭骨。警方獲報到場發現腿骨及背包等，因無身分證件，無法確認身分，將比對過濾協尋失蹤人口。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料指出，下午2時獲報，信義區和平東路3段631巷附近有民眾發現人類頭骨，經派員到場後，發現是北市府大地工程處委外廠商在山坡地排水溝清理樹枝垃圾，有印尼籍移工在草堆內發現人的頭骨，報警處理。

員警到場後立即拉起封鎖線警戒，並通知鑑識小隊協助，警方說，因現場垃圾量多，經翻找後陸續發現腿骨等，但無身分證件，還無法確認死者身分，將製作筆錄後報刑事相驗。

警方表示，下午3時50分許在現場發現1個紫色背包，內有水壺、鑰匙圈、蘋果（Apple）品牌藍芽追蹤器AirTag，正持續比對過濾相關協尋及失蹤人口。