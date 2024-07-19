影／苑裡閃光號誌路口汽機車相撞...騎士被撞飛 驚悚畫面曝光

苗栗縣苑裡鎮世界路與中正路口昨天深夜10點多發生車禍，陳姓男子騎機車在路口與轎車碰撞，騎士騰空落地後接連翻滾，仍能站起來走向轎車，送醫並無大礙；這處路口當時都是閃光號誌，車禍原因和責任待調查釐清。

警方表示，昨晚10點多接獲110通報，苑裡鎮世界路與中正路口有車禍發生，經員警趕往現場了解，車禍發生時23歲陳姓男子駕駛轎車沿中正路西往東方向行駛，41歲的陳姓騎士沿世界路由南往北方向行駛，雙方在閃光號誌路口發生碰撞，陳姓騎士被撞飛落地後接連多次翻滾，幸未造成生命危險，雙方酒測值都是0。

當地路口監視器記錄下兩車碰撞的驚悚畫面，車禍時造成的巨響讓附近居民、路人一時受到驚嚇，紛紛到場關心。