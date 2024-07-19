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網友約見面卻要證明非警察 南警戳破假交友愛情泡泡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南25歲陳姓女子日前在交友軟體認識1名暱稱「阿傑」的男網友，雙方相約見面，對方要求陳女必須證明不是警察，昨下午要她到提款機操作，取得「職業代碼」才能見面，超商店員察覺有異報警，市警五分局公園派出所警員到場勸阻，指這是網路交友詐騙手法，她才恍然大悟。

公園派出所警員郭益均、林士閔及實習生朱冠宇接獲北區育德路超商店長通報，表示有1位民眾一直在通話，且詢問店員如何操作ATM機台，極有可能遭到詐騙。郭等人得知後趕赴現場處理。

陳女說，日前使用交友軟體「CMB」認識了阿傑，雙方聊天後互相加LINE好友，並相約昨下午見面。而對方要求她必須證明不是警察，要求她到提款機操作，要取得職業代碼才能見面，所幸店員及時通報員警到場。

員警勸阻陳女表示，這是常見網路假交友真詐騙手法，她才恍然大悟，發現自己差點上當；對於警方協助，表示感謝。

據五分局統計，今年1到6月總計攔阻102件詐騙案，總攔阻金額3千多萬元。警方指出，所長與員警平時與轄區超商、金融機構保持密切聯繫，建立LINE防詐通報網群組，隨時上傳最新詐欺手法資訊，加強宣導反詐最新資訊；遇有民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺犯罪情資，立即通報轄區警方到場，協助攔阻被害款項及查緝詐欺犯嫌。

台南市警五分局公園派出所員警據報到場，勸阻陳女這是常見網路假交友真詐騙手法，她才恍然大悟，發現自己差點上當。圖／讀者提供
台南市警五分局公園派出所員警據報到場，勸阻陳女這是常見網路假交友真詐騙手法，她才恍然大悟，發現自己差點上當。圖／讀者提供

店員 詐欺 詐騙

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