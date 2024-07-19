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影／專偷高價機車排氣管 林口男遭逮自爆：前晚吸海洛因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有多項前科林姓男子今年6月開始在新北市林口區犯下多起偷竊高價機車排氣管，再以低價變賣換現，用來買毒。轄區警方受理追查，於昨天晚上循線在桃園龜山逮人拘提到案，他向警自爆「前一晚才吸食海洛因」，現場未搜扣到違禁物品，警詢後依法送辦。

據了解，林姓男子（42歲）有多項前科，目前以打零工維生，從今年6月21日開始到本月9日，在騎機車隨機在新北市林口地區竊取高單價機車排氣管，得手後低價變賣換現，初估犯下至少10起，不法獲利數萬元。

日前警方獲報組成專案小組追查，昨天晚上6時許警方持拘票、搜索票前往桃園市龜山區長慶三街與文德路口攔逮林男。警詢問林男「是不是有偷排氣管」、「最近還有沒有用藥？」

林男配合坦承犯案及「前一晚有吸食海洛因」。經警附帶搜索查扣4支排氣管，但未搜扣違禁物品，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品罪嫌送辦，並持續追查其他贓物流向及相關共犯到案說明。

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林男在新北市林口地區犯下10起偷竊機車高價排氣管竊案，警方昨晚循線在桃園龜山逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在新北市林口地區犯下10起偷竊機車高價排氣管竊案，警方昨晚循線在桃園龜山逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在新北市林口地區犯下10起偷竊機車高價排氣管竊案，警方昨晚循線在桃園龜山逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在新北市林口地區犯下10起偷竊機車高價排氣管竊案，警方昨晚循線在桃園龜山逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在新北市林口地區犯下10起偷竊機車高價排氣管竊案，警方昨晚循線在桃園龜山逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在新北市林口地區犯下10起偷竊機車高價排氣管竊案，警方昨晚循線在桃園龜山逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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