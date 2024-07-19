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高雄豪放女逛男模店夜擲14萬 欠帳收到電擊影片尿遁躲廁所報警
高雄1名陳姓女子到男模會館叫男模坐檯陪酒，一夜消費14萬餘元，事隔3月因這筆欠帳未還又去消費，男模會館幹部傳電擊棒電人的影片給陳女，陳女認為遭受威脅報警查辦，高雄地檢署依恐嚇起訴這名幹部。
雄檢指出，陳姓女子在2022年12月間，獨自到男模會館消費，點多瓶洋酒又找多名男模坐檯陪酒，一夜消費14萬餘元，但因不夠錢付帳，由男模會館王姓幹部代墊8萬多元，仍欠會館6萬元未還，直到去年3月，陳女又前往男模會館消費，王姓幹部趕去包廂，要求陳女還錢。
陳女當場先付2萬多元給男模會館，仍欠會館3萬多元，也沒錢還王姓幹部。後來會館另名幹部李姓男子見陳女未清欠債，以Line傳訊給陳女，內容是有人拿電擊棒電人的影片。陳女見到影片，藉機躲到廁所報警，認為她受恐嚇，高雄市警新興分局員警前往男模會館，才救陳女出門，並查辦李姓幹部涉嫌恐嚇罪嫌。
李姓幹部在檢警查辦時，稱他傳影片只是想要陳女她趕緊解決欠債，但檢察官認為李傳電人影片給陳女，已讓陳女心生畏懼，擔心危害生命安全，依恐嚇罪起訴李男。
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