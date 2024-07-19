影／警政人事一條鞭 侯友宜呼籲警政署長 好好抗拒壓力

新北市警局今天舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，新北市長侯友宜親自出席主持監交，侯友宜指出警政人事一條鞭，他呼籲警政署長按照警察人事升遷規定，好好抗拒壓力，他強調，警察不是為政治服務，為全國人民服務，治安靠警察，他永遠跟警察弟兄站在一塊。

新北市警局今天上午10時舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，市長侯友宜表示，新北市是全台灣治安環境最複雜的大都會城市，尤其警民比非常高，新北市警察非常辛苦，擔任分局長或重要職務的同仁，就要背負起責任，全力以赴，帶著基層員警往前走，迅速打擊犯罪、維持治安穩定、更要維持交通順暢及為民服務，他非常肯定新北市警察在治安上的努力，這都是基層員警及幹部一點一滴建構而來的，新北市就像台灣的縮影，只要大家團結一致，新北市的治安一定可以繼續往前走。

「警政人事一條鞭。」侯友宜表示，代表警察內部升遷有一套考核機制，這幾年看到警政署在高層人事調動受到很多壓力，所以擔任警政署這麼重要的職位，一定要按照警察人事升遷規定，好好抗拒壓力，他說，自擔任新北市長，完全尊重警政人事一條鞭，歷年來派到新北市的警察首長，從來沒有說不，因為是警察出身，可以跟警察局長並肩作戰，但更希望警察要有尊嚴，就是希望中央、非警察系統不要給警察首長那麼多壓力，否則只要不公平就會很多聲音出來，不樂見這樣的聲音一直出現，破壞警察團隊、影響士氣、更影響全國治安，因為警察不是為政治服務，是為全國人民服務。