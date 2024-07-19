影／警政人事一條鞭 侯友宜呼籲警政署長 好好抗拒壓力
新北市警局今天舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，新北市長侯友宜親自出席主持監交，侯友宜指出警政人事一條鞭，他呼籲警政署長按照警察人事升遷規定，好好抗拒壓力，他強調，警察不是為政治服務，為全國人民服務，治安靠警察，他永遠跟警察弟兄站在一塊。
新北市警局今天上午10時舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，市長侯友宜表示，新北市是全台灣治安環境最複雜的大都會城市，尤其警民比非常高，新北市警察非常辛苦，擔任分局長或重要職務的同仁，就要背負起責任，全力以赴，帶著基層員警往前走，迅速打擊犯罪、維持治安穩定、更要維持交通順暢及為民服務，他非常肯定新北市警察在治安上的努力，這都是基層員警及幹部一點一滴建構而來的，新北市就像台灣的縮影，只要大家團結一致，新北市的治安一定可以繼續往前走。
「警政人事一條鞭。」侯友宜表示，代表警察內部升遷有一套考核機制，這幾年看到警政署在高層人事調動受到很多壓力，所以擔任警政署這麼重要的職位，一定要按照警察人事升遷規定，好好抗拒壓力，他說，自擔任新北市長，完全尊重警政人事一條鞭，歷年來派到新北市的警察首長，從來沒有說不，因為是警察出身，可以跟警察局長並肩作戰，但更希望警察要有尊嚴，就是希望中央、非警察系統不要給警察首長那麼多壓力，否則只要不公平就會很多聲音出來，不樂見這樣的聲音一直出現，破壞警察團隊、影響士氣、更影響全國治安，因為警察不是為政治服務，是為全國人民服務。
新北市警察局指出，配合警政署調整全國重要警職作業，高階警官異動為，副局長呂新財調陞警政署鐵路警察局長，原高雄市警察局副局長林新晃及台南市警局副局長王文澤調任新北市副局長；原三重分局長黃南山、原新店分局長陳朝新調陞警政署警監督察；原三峽分局長許城銘調任台北市警局文山第一分局長；勤務指揮中心主任許再周調陞澎湖縣警局副局長，法制室主任楊力強調陞新北市保安警察大隊長；內部調整部分，三重分局長由原汐止分局長黃國政接任，汐止分局長由原保安警察大隊長徐俊生接任，新店分局長由原土城分局長謝龍富接任，土城分局長由原瑞芳分局長陳建龍接任，原高雄市警局旗山分局長劉文雄接任三峽分局長、原警政署公關室科長李智源接任瑞芳分局長。
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