影／詐團假冒孫打電話要借錢 85歲阿嬤不會填匯款單保住錢

詐騙集團冒名台中一名85歲老婦的孫子打電話說急用錢要借8萬元，她到銀行要匯款時不會填匯款單，請銀行經理幫忙，行員查詢發現對方帳號可疑通報警方，員警到場查出是詐騙案，及時保住阿嬤的生活費。

台中市沙鹿區一名85歲楊姓婦人，日前接獲一通電話由詐騙集團佯稱她孫子的男子要和她加LINE，被害人不疑，照著指示加為好友，但她不會文字傳訊息，對方只好以通話方式詐騙，經幾次通話後，男子開始以講述平日工作不順遂為由閒聊。

本月16日，男子與老婦通話時，語氣很急說要借8萬元急用，她聽到孫子急需用錢，急忙將身上僅有的現金及帳戶內的存款共8萬元，拿到沙鹿區某銀行準備臨櫃匯款，因不會填寫匯款單，只好請認識多年的行員經理幫忙，行員發現男子所傳帳號可疑，立即通知轄區警方請求協助。

在警方到場前，男子又再度與老婦通電話，行員經理和婦人的家人認識，電話中確認對方身分不是她的孫子後，男子隨即掛斷電話。

清水警分局清泉所副所長陳昆源及警員王軍棋到場了解，婦人告知詳情後，警方表示是假冒親人借款電話的詐騙老哏，她始驚覺險遭詐騙，還說「我這麼多歲了還會被騙錢」。