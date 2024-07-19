嘉義老翁騎車到台中新社迷路摔傷 不知自己騎了百公里到台中

嘉義一名老翁從嘉義民雄住家騎機車出門，不知不覺騎到100公里外的台中新社迷路，他騎車摔傷，台中員警協助並關心詢問，老翁堅持自己沒離開過嘉義，老翁兒子到醫院勸他，不要再獨自騎車出門。

本月16日下午4時20分，東勢警分局新社分駐所受理報案，發現騎士86歲許姓老翁在新社區因自摔造成多處擦傷，他堅持不肯上救護車就醫，員警先帶帶他回所休息。

新社分駐所長林欽錤一番勸說，老翁才同意由員警載至東勢農民醫院就醫，警員賴永晉清查後發現許翁為失蹤人口，通知他兒子至東勢農民醫院處理相關事宜並至所內辦理撤尋。

所長林欽錤與許翁長談後發現，他早上從嘉義民雄住家出門騎機車隨處走走，騎了一整天不知不覺騎到台中市新社區中和街三段大南坡發生自摔車禍，他已騎了100多公里，員警問他為何騎車到台中，他堅稱自己現在是在民雄鄉騎車摔倒，沒有到台中。

老翁兒子到醫院後向警方表示，平時都會規勸父親不要獨自騎車出門，這次父親偷偷騎車出門，家人發現後便立即向警方通報失蹤人口，為免一再發生類似事件，決心要把機車報廢，並帶父親到醫院詳細檢查，確認父親身心狀況。