快訊

「華夫人」鄭佩佩病逝：一代銀幕女俠，卻有個不會笑的童年

龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

尷尬畫面曝！拜登又忘了國防部長名字 只稱他為「黑人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪莎拉蒂和奧斯頓馬丁齊等紅燈 網猜：鐵支和順子誰贏？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

街上名車趴趴走，不足為奇，但一輛瑪莎拉蒂休旅車和奧斯頓馬丁兩輛千萬名車同時在馬路停等紅燈，車號巧合引起網友玩起「大老二」撲克牌遊戲，詢問「鐵支打不打得過順子」，原來瑪莎拉蒂車號是特別挑選的9999，而奧斯頓馬丁則是5678，一名網友妙答「鐵支打得過，因裝載人數比較多」。

臉書社團「路上觀察學院」一則貼文，網友發文詢問「鐵支打不打過順子」，並附上一張照片，原來照片有兩輛轎車同時在停等紅燈，左邊是千萬名車瑪莎拉蒂，右邊也是價值逾千萬的奧斯頓馬丁轎車。

引起原PO注意的並非兩輛名車的價錢，而是車牌號碼，其中瑪莎拉蒂的車號一看就是特別挑選的號碼「9999」，而奧斯頓馬丁則是「5678」，原PO據此大玩大老二的撲克牌遊戲，詢問「鐵支打不打得過順子」，逾4000名網友按讚，不少網友加入討論「牌局」。

有網友指，「要再看是不是同花」、「順要5支」；也有網友看到「5678」的車號，直指是抖音影片所指的「5678單親媽媽製造機」。

有網友則認真回覆「以聽牌而言，順子要等到同花只剩絕張，鐵支隨便配一張就好，現實鐵支贏得機率大太多了，只有電影主角才會拿同花順」。

有網友直指，「新車牌鐵支穩贏的」、「最多湊同花，不會變順子的」、「打得過呀，鐵支裝載人數比較多」。

瑪莎拉蒂和奧斯頓馬丁齊等紅燈，有趣的車號引起網友玩起撲克牌遊戲。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
瑪莎拉蒂和奧斯頓馬丁齊等紅燈，有趣的車號引起網友玩起撲克牌遊戲。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

瑪莎拉蒂

延伸閱讀

影／大車國道「喇叭當煞車」撞凹轎車屁股 甜美駕駛反應被讚爆

澎恰恰2.4億鉅債剩一半 大陸抖音直播「賺比較快」

澎恰恰2.4億鉅債剩一半 大陸抖音直播「賺比較快」

誇張！高雄轎車將綠園道當車道開 網酸：到底要開去哪

相關新聞

影／警政人事一條鞭 侯友宜呼籲警政署長 好好抗拒壓力

新北市警局今天舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，新北市長侯友宜親自出席主持監交，侯友宜指出警政人事一條鞭，他呼...

影／詐團假冒孫打電話要借錢 85歲阿嬤不會填匯款單保住錢

詐騙集團冒名台中一名85歲老婦的孫子打電話說急用錢要借8萬元，她到銀行要匯款時不會填匯款單，請銀行經理幫忙，行員查詢發現...

嘉義老翁騎車到台中新社迷路摔傷 不知自己騎了百公里到台中

嘉義一名老翁從嘉義民雄住家騎機車出門，不知不覺騎到100公里外的台中新社迷路，他騎車摔傷，台中員警協助並關心詢問，老翁堅...

瑪莎拉蒂和奧斯頓馬丁齊等紅燈 網猜：鐵支和順子誰贏？

街上名車趴趴走，不足為奇，但一輛瑪莎拉蒂休旅車和奧斯頓馬丁兩輛千萬名車同時在馬路停等紅燈，車號巧合引起網友玩起「大老二」...

影／高雄公車急停路旁 警狐疑驚見司機趴方向盤急拍車門

高雄市公車司機林姓男子昨天出車後，突然急停路旁，巡邏員警路過，發覺公車遲遲沒再開車，上前驚見司機趴在方向盤沒動靜，猛拍車...

外籍女環台機車騎到沒油推到快虛脫 見南警相助直呼沙漠綠洲

23歲匈牙利籍年輕女子莉莉獨自來台騎車環島，昨天下午騎經過台61線台南學甲段時機車突然熄火，推車沿路揮手因車速快沒人停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。