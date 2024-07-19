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瑪莎拉蒂和奧斯頓馬丁齊等紅燈 網猜：鐵支和順子誰贏？
街上名車趴趴走，不足為奇，但一輛瑪莎拉蒂休旅車和奧斯頓馬丁兩輛千萬名車同時在馬路停等紅燈，車號巧合引起網友玩起「大老二」撲克牌遊戲，詢問「鐵支打不打得過順子」，原來瑪莎拉蒂車號是特別挑選的9999，而奧斯頓馬丁則是5678，一名網友妙答「鐵支打得過，因裝載人數比較多」。
臉書社團「路上觀察學院」一則貼文，網友發文詢問「鐵支打不打過順子」，並附上一張照片，原來照片有兩輛轎車同時在停等紅燈，左邊是千萬名車瑪莎拉蒂，右邊也是價值逾千萬的奧斯頓馬丁轎車。
引起原PO注意的並非兩輛名車的價錢，而是車牌號碼，其中瑪莎拉蒂的車號一看就是特別挑選的號碼「9999」，而奧斯頓馬丁則是「5678」，原PO據此大玩大老二的撲克牌遊戲，詢問「鐵支打不打得過順子」，逾4000名網友按讚，不少網友加入討論「牌局」。
有網友指，「要再看是不是同花」、「順要5支」；也有網友看到「5678」的車號，直指是抖音影片所指的「5678單親媽媽製造機」。
有網友則認真回覆「以聽牌而言，順子要等到同花只剩絕張，鐵支隨便配一張就好，現實鐵支贏得機率大太多了，只有電影主角才會拿同花順」。
有網友直指，「新車牌鐵支穩贏的」、「最多湊同花，不會變順子的」、「打得過呀，鐵支裝載人數比較多」。
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