影／高雄公車急停路旁 警狐疑驚見司機趴方向盤急拍車門

高雄市公車司機林姓男子昨天出車後，突然急停路旁，巡邏員警路過，發覺公車遲遲沒再開車，上前驚見司機趴在方向盤沒動靜，猛拍車門叫醒他，趕緊將他送醫。幸當時公車尚未載客，未釀成事故。

昨天上午9時20分許，61歲的林姓公車司機剛出車不久，就將公車急停在小港區平和路與平和南路口，小港警分局小港派出所巡邏員警路過，發覺公車沒停公車站牌，又遲沒開車，覺得有異上前查看，竟見司機趴在方向盤。

員警猛拍公車車門，直叫司機開門，但見司機沒反應，立即通報119派救護車趕去救人。後來林姓司機醒來，開啟車門，有氣無力地說他身體不適只是小感冒、沒事。