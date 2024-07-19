影／高雄公車急停路旁 警狐疑驚見司機趴方向盤急拍車門
高雄市公車司機林姓男子昨天出車後，突然急停路旁，巡邏員警路過，發覺公車遲遲沒再開車，上前驚見司機趴在方向盤沒動靜，猛拍車門叫醒他，趕緊將他送醫。幸當時公車尚未載客，未釀成事故。
昨天上午9時20分許，61歲的林姓公車司機剛出車不久，就將公車急停在小港區平和路與平和南路口，小港警分局小港派出所巡邏員警路過，發覺公車沒停公車站牌，又遲沒開車，覺得有異上前查看，竟見司機趴在方向盤。
員警猛拍公車車門，直叫司機開門，但見司機沒反應，立即通報119派救護車趕去救人。後來林姓司機醒來，開啟車門，有氣無力地說他身體不適只是小感冒、沒事。
警、消看司機的狀況已不宜開車，由救護車送小港醫院，已無大礙，頻感謝員警幫忙。員警說，幸好公車剛出車，還沒載客，司機覺得身體不適便趕緊停路邊，才沒造成事故。
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