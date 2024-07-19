外籍女環台機車騎到沒油推到快虛脫 見南警相助直呼沙漠綠洲

23歲匈牙利籍年輕女子莉莉獨自來台騎車環島，昨天下午騎經過台61線台南學甲段時機車突然熄火，推車沿路揮手因車速快沒人停車幫忙，迷路又推車上台84快速道路，警方獲報前往幫忙把人車帶回派出所，請機車行檢查才發現是機車沒油。

北門派出所員警提供飲食水果、幫忙買汽油後莉莉繼續環島。她以英文告訴員警自己是背包客一個人來台灣旅行，大太陽下推著機車快要虛脫時看到員警，就好像受困在沙漠裡，突然看到綠洲一樣，非常感謝台灣警察的熱心。

莉莉表示，大學畢業後一個人到世界各國旅行，打算台灣環島後前往日本，沒想到一人騎車環島，大熱天下又剛好機車沒油，又因為導航路況不熟，機車拋錨後在快速道路上揮手求救往來車輛都不敢停下來，體力透支快要不行的時候剛好警方出現協助脫困，真的很感謝。

學甲警分局表示，昨天下午1點多許接獲民眾報案稱北門區台84線快速道路上有人在路邊，因為該路段禁止路人與一般機車進入，立即通知北門分駐所派遣巡邏警網前往處理。發現一名外國女子因不熟悉路況誤闖快速道路匝道，又因機車故障在現場不知所措，員警為避免發生危險，立即將女子載返駐地補充水分及機車油料，並聯絡機車行來檢查，發現是車子沒油。