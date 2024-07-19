北市私幼性侵案遭爆急找人接手托嬰中心？社會局駁斥子虛烏有

北市私立幼兒園性侵案延燒，民進黨議員洪健益爆料，該園長另有經營托嬰中心，北市社會局疑為不讓數量減少，才要園長找人接手。社會局今駁斥，此為子虛烏有，該托嬰中心去年10月由前後任負責人買賣轉移，社會局未介入雙方買賣。

社會局今表示，針對議員於節目上提及「社會局為不讓托嬰中心數量減少，請前負責人於去年10月轉手給現今負責人」，社會局嚴正回應，此為子虛烏有，該托嬰中心去年10月由前後任負責人買賣轉移，社會局未介入雙方買賣。

有關托嬰中心立案，社會局回應是由申請人檢附相關資料提出申請，社會局依照規定辦理審查。社會局當時在官網清楚標明該托嬰中心變更歷程，並逐一通知家長，告知該托嬰中心將變更負責人相關事宜，並告訴家長如有轉托需求，將持續提供協助。