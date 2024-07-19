北市私幼性侵案遭爆急找人接手托嬰中心？社會局駁斥子虛烏有
北市私立幼兒園性侵案延燒，民進黨議員洪健益爆料，該園長另有經營托嬰中心，北市社會局疑為不讓數量減少，才要園長找人接手。社會局今駁斥，此為子虛烏有，該托嬰中心去年10月由前後任負責人買賣轉移，社會局未介入雙方買賣。
社會局今表示，針對議員於節目上提及「社會局為不讓托嬰中心數量減少，請前負責人於去年10月轉手給現今負責人」，社會局嚴正回應，此為子虛烏有，該托嬰中心去年10月由前後任負責人買賣轉移，社會局未介入雙方買賣。
有關托嬰中心立案，社會局回應是由申請人檢附相關資料提出申請，社會局依照規定辦理審查。社會局當時在官網清楚標明該托嬰中心變更歷程，並逐一通知家長，告知該托嬰中心將變更負責人相關事宜，並告訴家長如有轉托需求，將持續提供協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言