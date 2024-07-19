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詭異！無牌BMW平溪106縣道「撞斷護欄」翻落10米深 車內竟沒人

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一輛BMW自小客車今天上午8點多，行經新北市平溪路段106縣道65公里處，撞斷護欄衝落約10米深邊坡，掉在草堆上四輪朝天，消防人員獲報有人受困車內，但趕至現場發現車內無人。瑞芳警分局到場調查，了解肇事原因及查明駕駛下落，追查是否有酒駕或其他原因不見人影。

新北市消防局第六大隊今天上午8時5分獲報，平溪區106縣道65公里處，有一輛自小客車摔落邊坡，車內有人員受困，消防人員到達現場時，發現摔落約10米邊坡，翻落在一處草堆上四輪朝天，可能因此減緩撞擊力道。

但奇怪的是，當消防人員到達邊坡下方要施救時，車上無人，詳細肇事原因交由瑞芳警分局處理。第六大隊大隊長羅億田表示，民眾發生突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打110或119報案。

瑞芳警分局表示，自小客車衝破護欄掉落邊坡，消防人員到場時未發現有人在翻覆車內，員警持續在現場周邊搜尋後，確認無人受困。分局將查詢車籍資料後通知車主了解事故發生原因，及為何沒有留在現場。

警方說，查看現場剛好是一處彎道，研判可能車速過快轉彎時失控，將調監視器追查，並了解是否有酒駕後撞車逃逸情況。

警方表示，員警到場時發現翻落BMW自小客並未懸掛車牌，現場也沒有找到，是被離開的駕駛拆走，還是行駛中就沒有懸掛車牌的車，將沿路調監視器釐清，並調查是否另有隱情。

平溪106縣道一輛自小客撞斷護欄車，翻落10米處邊坡，四輪朝天。記者游明煌／翻攝
平溪106縣道一輛自小客撞斷護欄車，翻落10米處邊坡，四輪朝天。記者游明煌／翻攝
平溪106縣道一輛自小客撞斷護欄車，翻落10米處邊坡，四輪朝天。記者游明煌／翻攝
平溪106縣道一輛自小客撞斷護欄車，翻落10米處邊坡，四輪朝天。記者游明煌／翻攝
平溪106縣道一輛自小客撞斷護欄車，翻落10米處邊坡，四輪朝天。記者游明煌／翻攝
平溪106縣道一輛自小客撞斷護欄車，翻落10米處邊坡，四輪朝天。記者游明煌／翻攝

消防人員 瑞芳

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