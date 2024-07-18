高雄送貨員下班駕車突心肌梗塞 連撞3機車送醫不治
擔任送貨員的謝姓男子今晚8時55分許下班駕車返家，途經高雄市三民區遼寧一街與松江街口時，疑突然心肌梗塞，失去意識，車子滑行至對街碰撞路邊3輛機車，警消趕抵，見謝男已無呼吸心跳，緊急送醫急救，一度恢復生命跡象，但延至11時仍宣告不治。
三民一警分局今晚8時55分許接獲報案，指三民區遼寧一街與松江街口有轎車撞機車事故，遂立即派遣轄區十全所和交通分隊員警前往處理。
警消到場後，發現駕駛Toyota轎車的謝姓男子（58歲）倒臥在駕駛座上，趨前檢視見謝男臉色蒼白，已無呼吸心跳，救護員緊急將他送往高醫急救，謝的轎車擦撞路邊3機車，幸無人受傷。
警方調閱監視器畫面，發現謝發生事故前，駕車沿遼寧一街西往東行駛，行至遼寧一街與松江街口時，疑心肌梗塞，失去意識，導致車輛慢慢滑行碰撞路旁3輛機車。
謝被送醫後，一度恢復心跳，但延至深夜11時許仍宣告不治；警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。
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