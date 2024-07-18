快訊

每句都提到錢！曼谷飯店6死毒殺案 兇嫌手機驚見「手寫中文信」照片

停火談判時候到了？烏克蘭社會釋訊號 澤倫斯基：俄應出席「第2次和平峰會」

民進黨桃市議員張肇良涉關說違建案 否認涉案桃檢聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投仁愛霧社水庫驚見男浮屍 死亡數日身分待查

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛霧社水庫內，今發現1具男性浮屍，警消獲報將起打撈上岸，但其身軀已僵硬腫脹，初判已死亡數日。而他身著深色短袖及短褲，但身上沒證件，尚未能確認其身分，死因與身分仍待警方進一步調清釐清，也將通報失蹤人口協尋。

南投縣消防局指出，今天下午3時許獲報，仁愛霧社水庫內有浮屍，卡在近山側水面枯木中，因此派遣當地仁愛分隊及警局人員前往，之後由義消協助駕駛動力竹筏，將其打撈上岸，疑因泡水許久，其身軀腫脹僵硬，研判死亡多時。

而該屍體為男性，留平頭，穿著為深色短袖短褲，但身上無身分證件，警方初判已死亡數日，經巡視水庫周圍尋獲疑似死者遺留的交通工具，將調閱周邊監視器畫面，並以車牌追查，比對失蹤協尋，盼盡快釐清身分，也已報請檢方明天相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

南投仁愛霧社水庫今發現1具男性浮屍，因身上無身分證證件，仍待警方調查釐清。圖／民眾提供
南投仁愛霧社水庫今發現1具男性浮屍，因身上無身分證證件，仍待警方調查釐清。圖／民眾提供

南投縣 水庫

延伸閱讀

藍營南投街頭快閃宣講 號召民眾支持國會改革

影／午後熱對流太強！南投鹿谷民眾傍晚驚呼下冰雹了

南投服務區將設客運站 解決南投旅客南下無車可搭窘境

台中西屯浮屍身分確認 凌晨通報失蹤的英國補教女師

相關新聞

104人力銀行爆個資遭不當使用 檢調搜索多間涉案公司

檢調獲報，指有多間公司以支付型購買手法，低價註冊104人力銀行會員，藉此蒐集相關履歷、工作經歷和教育背景等求職資訊，再作...

台南山上工業區工廠惡火延燒近9小時 燃燒面積約3萬平方公尺

台南山上產協企業公司今上午近9點傳出大火，廠房全面燃燒驚動外界，在消防隊員全力灌救，火勢合計燃燒面積約3萬平方公尺，歷經...

南投仁愛霧社水庫驚見男浮屍 死亡數日身分待查

南投仁愛霧社水庫內，今發現1具男性浮屍，警消獲報將起打撈上岸，但其身軀已僵硬腫脹，初判已死亡數日。而他身著深色短袖及短褲...

竹北天坑釀鄰損 豐邑：18次社區拜訪、主動提修繕

豐邑機構遭檢方指控在「豐采520」建案中偷工減料釀成天坑，還被一旁受波及的社區要求應提撥「公共安全基金」應對緊急突發事件...

突破人力銀行限制 特定業者違法取得求職者個資遭新北檢約談

知名人力銀行因避免求職民眾受到特定行業如直銷、保險公司的不當騷擾，限制業者搜尋、瀏覽求職者履歷，卻有不肖業者涉嫌以其他不...

三重男租處7樓頂墜落頭部重創身亡 警排除人為原因待查

林姓男子今天晚上6時34分被人發現，倒臥在新北市三重區河南路254巷一棟社區大樓大門外。警、消到場檢視林男頭部變形、胸部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。