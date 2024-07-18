南投仁愛霧社水庫驚見男浮屍 死亡數日身分待查

南投仁愛霧社水庫內，今發現1具男性浮屍，警消獲報將起打撈上岸，但其身軀已僵硬腫脹，初判已死亡數日。而他身著深色短袖及短褲，但身上沒證件，尚未能確認其身分，死因與身分仍待警方進一步調清釐清，也將通報失蹤人口協尋。

南投縣消防局指出，今天下午3時許獲報，仁愛霧社水庫內有浮屍，卡在近山側水面枯木中，因此派遣當地仁愛分隊及警局人員前往，之後由義消協助駕駛動力竹筏，將其打撈上岸，疑因泡水許久，其身軀腫脹僵硬，研判死亡多時。

而該屍體為男性，留平頭，穿著為深色短袖短褲，但身上無身分證件，警方初判已死亡數日，經巡視水庫周圍尋獲疑似死者遺留的交通工具，將調閱周邊監視器畫面，並以車牌追查，比對失蹤協尋，盼盡快釐清身分，也已報請檢方明天相驗。