竹北天坑釀鄰損 豐邑：18次社區拜訪、主動提修繕

豐邑機構遭檢方指控在「豐采520」建案中偷工減料釀成天坑，還被一旁受波及的社區要求應提撥「公共安全基金」應對緊急突發事件、補償基金。豐邑機構今再次發布聲明，強調已到受損社區拜訪18次，也多次主動提出社區鄰損修繕，希望向居民釋出協商善意。

豐邑機構表示，從去年10月至今，針對受塌陷影響的大有可為社區，總共進行18次的社區拜訪，雖然歷經幾位主委的更動，但還是非常主動積極地跟社區溝通，其中也多次主動提出社區鄰損修繕討論，表達公司希望協商的善意。

豐邑強調，已完成了與周邊所有店家營業損失的賠償和解，以及持續進行鄰近其他社區的鄰損會勘和修繕。對於莊敬六街與勝利二路的周邊社區，也已於今年3月份進行公設及住戶鄰損協商，目前有登記鄰損的住戶約3成多。

豐邑指出，針對登記鄰損的住戶，其中已經完成約75%的會勘，並陸續安排施工。除此之外，自5月起也邀專業技師於社區駐點，免費提供居民全方位的建物安全諮詢服務。

對於周邊社區所提出公設鄰損部分，豐邑表示，於6月底收到社區提供的公設鄰損資料後，已經立即派員會同社區進行現勘，並且於現勘全面完成後會在第一時間和社區開會討論後續權責問題以及修繕處理的執行方式。