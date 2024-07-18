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影／見美女照暈船砸40萬投資上當 高雄男250萬計誘逮車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

未婚的蔡姓男子加入投資群組，見美女頭像暈船，被對方遊說砸40萬投資，初期見帳上回本2萬800元，要出金時對方卻要求他加碼，蔡才恍然大悟報案，和警方以250萬元計誘車手出面取款，讓警方當場逮獲楊姓車手。

鳳山警分局鳳崗派出所6月19日接獲蔡姓男子（36歲）報案，指稱有陌生女子自今年4月起邀約他加入投資群組，並佯稱「短期投資即能取得高獲利」，後續有佯稱投資助理的女子建議他，下載投資app軟體，從平台操作投資標的。

警方檢視和蔡聯絡對話的女子頭像，女方長相甜美，未婚的蔡男落入美女假投資陷阱，砸40萬投資，前兩次淨賺計2萬800元，蔡認為有獲利，欲先行領出紅利，但女方卻遊說他再加碼。

蔡男告知警方，後來他覺得事有蹊蹺，上網查詢相關資料，驚覺自己似乎上當，於是報警，並表示願配合警方將詐欺車手約出取款。

蔡男佯裝和對方聯繫，表達願意再砸250萬賺取更多利潤，7月15日晚間7時許和對方相約鳳岡所轄區的超商面交，多名員警當晚於超商周邊埋伏，待楊姓男子（51歲）帶著假投資公司現身取款，一舉逮人。

楊見警方一擁而上，原本裝傻否認是詐騙車手，被警方斥責「你身上帶的證件，公司和姓名都是假的，還說不知情？」楊當場啞口無言，才承認當車手每趟收1000元報酬；警詢後被依詐欺罪送辦，檢方命其交保候傳。

高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子見美女照暈船，砸40萬投資血本無歸報警，和警聯手計誘以250萬面交，讓警方於15日逮獲楊姓車手。記者石秀華／翻攝

詐欺 超商 車手

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