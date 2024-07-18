聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／見美女照暈船砸40萬投資上當 高雄男250萬計誘逮車手
未婚的蔡姓男子加入投資群組，見美女頭像暈船，被對方遊說砸40萬投資，初期見帳上回本2萬800元，要出金時對方卻要求他加碼，蔡才恍然大悟報案，和警方以250萬元計誘車手出面取款，讓警方當場逮獲楊姓車手。
鳳山警分局鳳崗派出所6月19日接獲蔡姓男子（36歲）報案，指稱有陌生女子自今年4月起邀約他加入投資群組，並佯稱「短期投資即能取得高獲利」，後續有佯稱投資助理的女子建議他，下載投資app軟體，從平台操作投資標的。
警方檢視和蔡聯絡對話的女子頭像，女方長相甜美，未婚的蔡男落入美女假投資陷阱，砸40萬投資，前兩次淨賺計2萬800元，蔡認為有獲利，欲先行領出紅利，但女方卻遊說他再加碼。
蔡男告知警方，後來他覺得事有蹊蹺，上網查詢相關資料，驚覺自己似乎上當，於是報警，並表示願配合警方將詐欺車手約出取款。
蔡男佯裝和對方聯繫，表達願意再砸250萬賺取更多利潤，7月15日晚間7時許和對方相約鳳岡所轄區的超商面交，多名員警當晚於超商周邊埋伏，待楊姓男子（51歲）帶著假投資公司現身取款，一舉逮人。
楊見警方一擁而上，原本裝傻否認是詐騙車手，被警方斥責「你身上帶的證件，公司和姓名都是假的，還說不知情？」楊當場啞口無言，才承認當車手每趟收1000元報酬；警詢後被依詐欺罪送辦，檢方命其交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言