詐騙猖獗 彰檢成立打詐反毒宣導小組

詐騙犯罪猖獗，彰化地方檢察署成立「打詐反毒宣導小組」，今天召開工作會議宣示全署總動員，推出宣導大使「歐熊」化身打詐先鋒，並透過多國語言宣導梗圖，防止民眾受騙。

彰化地檢署今天發布新聞稿，檢察長張曉雯深知詐欺犯罪背後常有幫派勢力操控，不僅對社會造成嚴重危害，甚至與毒品掛勾，損害人民財產與健康，因此在打擊詐欺犯罪時，須瓦解背後幫派勢力，斷絕詐欺和毒品犯罪來源。

為有效提高民眾辨識詐騙手法，彰檢特別成立「打詐反毒宣導小組」，今天召開打詐反毒宣導工作會議，宣示全署總動員除惡務盡、掃除幫派集團，才能有效遏止詐欺、防制毒品。

彰檢表示，第一波宣傳先藉由宣傳大使「歐熊」當打詐先鋒，在各大社群媒體發布梗圖，提醒民眾提高警覺，辨識詐騙手法，避免受害。

除本國人外，新住民、外國人也常見成為詐騙集團的被害者或因提供金融帳戶幫助犯罪，彰檢特別自製中英文版梗圖，並與內政部入出國及移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊合作，提供泰文、印尼文、越南文等多國語言宣導版本，幫助民眾免於受騙。

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