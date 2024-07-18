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影／頂樓鐵皮加蓋延燒 彰化市鬧區大火連燒10棟房

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市鬧區長安街今天下午發生住宅火警，火勢沿頂樓鐵皮加蓋延燒到光復路，共10棟建築受波及，消防局動員龐大人車，花3個半小時才撲滅，幸無人傷亡，縣長王惠美到場關心消防人員的辛苦。

彰化縣消防局是在下午1時49分接獲案，指彰化市長安街發生火警，由於火勢蔓延迅速，消防局共出動28輛各式消防車及60名人員前往搶救，抵達時，發現火場是棟4層樓透天住宅的2、3樓起火燃燒，由於火勢猛烈，濃煙直衝雲霄，遠在數公里外都可看到，全市幾乎都籠罩濃濃煙味。

由於火苗竄上頂樓鐵皮屋，再延燒鄰居住宅及後方光復路7間店面、1間空屋建築，造成火場面積拉大，增加搶救的困難。

消防局第一大隊副大隊長吳哲佑說，消防人車到現場後，立即部署水線，從多個面向作出防護，包括雲梯車的高空射水，還有空拍機空中查看，順利控制，沒有人員傷亡。

此一路段臨近彰化火車站，是彰化市知名美食街，包括肉圓店及作家九把刀的舊宅，警方到場實施交管，協助消防人員疏散住家及人群，由於受災的各棟透天厝多是老舊建築，一樓都供做店面，二樓以上多沒有住人，因此無人受困及傷亡。

據逃出的居民指出，當時他正在屋內休息，突然發現電風扇的電線起火燃燒，並燒到一旁布簾，他們趕緊逃出戶外。但起火原因仍待消防局進一步釐清。

彰化縣長王惠美在得知長安街火警後，趕往火災現場關心救災情形，特別感謝所有打火兄弟姐妹們，汗流滿面、盡心盡力的救災。

彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，彰化縣長王惠美（左2）到火場關心辛苦的消防人員。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，彰化縣長王惠美（左2）到火場關心辛苦的消防人員。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，彰化縣長王惠美（左3）到火場關心辛苦的消防人員及災民。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，彰化縣長王惠美（左3）到火場關心辛苦的消防人員及災民。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防人員冒著大熱心穿著消防衣救火格外辛苦。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防人員冒著大熱心穿著消防衣救火格外辛苦。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防人員冒著大熱心穿著消防衣救火格外辛苦。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防人員冒著大熱心穿著消防衣救火格外辛苦。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防人員指出，火勢沿頂樓鐵皮屋延燒，是主要禍首。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防人員指出，火勢沿頂樓鐵皮屋延燒，是主要禍首。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，彰化縣長王惠美（左1）到火場關心辛苦的消防人員。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，彰化縣長王惠美（左1）到火場關心辛苦的消防人員。圖／縣府提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／警方提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／警方提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街今天下午1時49分發生住宅火警，大火連燒10棟樓，消防局動用大批人車前往灌救，警方也封鎖周邊道路，目前仍在搶救。圖／消防局提供

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